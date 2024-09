II. LIGA – ChNL:

AC Sparta Praha B – MFK Vyškov

Sobota 21. září, 10.30 hodin, stadion Viktorie Žižkov, Seifertova ul., Praha 3.

Tabulka:

3. Vyškov 8 4 3 1 9:5 15

15. Sparta B 8 1 3 4 12:15 6

Vzájemné zápasy v minulém ročníku: Vyškov – Sparta B 2:1, Sparta B – Vyškov 5:3.

„Ano, zápas byl určený hlavně pro kluky, kteří toho za poslední dobu moc neodehráli. Pro nás to byl dobrý soupeř, kterého známe. Už v březnu v první jarní reprezentační pauze jsme s nimi hráli přátelák a tehdy i teď to byla velmi dobrá konfrontace s výborným a fotbalovým soupeřem. Kluci jako Macel Novák, Barny Lacík, Egbri, David Němeček a další už si potřebovali zahrát v plné zátěži,“ naznačil vyškovský lodivod.

V repre a »povodňové« přestávce se také vyprázdnila marodka a Kameník tak může sestavu vybírat z kompletního širšího kádru. Přitom naznačil, že dolaďovat ji podle možného složení soupeře je v případě sparťanské rezervy problematické.

„To ani nejde. Oni mají široký kádr výborných mladých hráčů a nastoupit může každý z nich. V každém případě to bude silná sestava s dobrým pohybem a zdravě agresivní. Hráči jsou technicky velmi dobře vybavení, tedy silní na balónu. A já bych přidal, že i zdravě sebevědomí, protože vědí čeho chtějí dosáhnout. Je tam už jasně vidět dobrá práce trenéra Loučky. Takže trefit se do nějaké jejich sestavy je těžké, protože to portfolio těch kluků je tam velké, takže se víceméně soustředíme sami na sebe,“ sdělil Kameník.

Tým dnes měl na programu klasický předzápasový trénink a v podvečer se přesune k noclehu do hlavního města. S poměrně nevyzpytatelným soupeřem má Vyškov ve svém účinkování ve druhé nejvyšší soutěži v podstatě vyrovnanou bilanci. Ze šesti zápasů dvě výhry, jednu remízu a tři porážky. Ta poslední na jaře v Praze byla trochu divoká – 3:5. Při herním projevu hostů v posledních zápasech zřejmě taková přestřelka nehrozí, ale i těsná porážka by jim mohla situaci v boji o čelo tabulky dost zkomplikovat. V týdnu si totiž oba vedoucí týmy v dohrávkách připsaly do tabulky tři body. Lídr Zlín za vítězství nad béčkem Slavie 2:1 a druhá Chrudim jasně vyhrála ve Varnsdorfu 3:0. Na »ševce« teď MFK tedy aktuálně ztrácí sedm a na Chrudim šest bodů…