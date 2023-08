Páteční výsledky sedmého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY předložily jedinečnou příležitost fotbalistům MFK Vyškov. V případě vítězství nad béčkem Sparty Praha se mohli posunout do čela tabulky. Svěřenci trenéra Jan Kameníka nabídkou nepohrdli, i když mladou Spartu zlomili až ve druhém poločase. Po vítězství 3:1 jsou první o bod před Duklou Praha.

V 7. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vyhrál MFK Vyškov (bílé dresy) nad Spartou Praha B 3:1. | Foto: Michal Málek

Pro diváky, kterých na stadion do Drnovic přišlo téměř patnáct stovek, atraktivní dramatickou podívanou zahájili lépe domácí. V sedmé minutě byl Fahad Bayo sám před brankářem Filipem Nalezinkem, ale z tutové šance ho překonat nedokázal. Na druhé straně gólová dělovka Amatha Cisse ze dvanácti metrů trefila jednoho z obránců. Mladí sparťané v té době hýřili pohybem a byť se do větší šance nedostali, byli před domácím pokutovým územím i v něm velmi nebezpeční. Třeba nůžky Vojtěcha Hranoše těsně minuly pravou tyčku vyškovské branky. Pražskou svatyni pak ochránil jeden z obránců, kterého na brankové čáře trefila střela Baya.

F:NL

MFK Vyškov

– AC Sparta Praha B 3:1

Poločas: 0:1. Branky: 57. Metsoko, 70. Bayo, 90+2. Vintr (pen.) – 28. Stárek. Rozhodčí: Opočenský – Leška, Dobrovolný. ŽK: Bayo, Coulibaly, Mafwenta, Štěpánek – Nielsen. Diváků: 1457.

Vyškov: Stejskal – Ilko, Coulibaly, Mafwenta, Souaré – Lahodný (90+3. Červeň), Musa – Kanakimana (76. Vintr), Eneme (87. Diallo), Metsoko (90+3. Lacík) – Bayo (87. Štěpánek). Trenér: Jan Kameník.

Sparta B: Nalezinek – Penxa, Ševínský, Stárek – Nielsen (46. Goljan) – Hodouš (76. Váňa), Kaštánek, Horák, Cisse (66. Mokrovics) – Hranoš (76. Šilhart), Schánělec. Trenér: Petr Janoušek.

Do vedení šli hosté i trochu se štěstím. Ve 28. minutě střelu Petra Hodouše po odvráceném rohovém kopu tečoval za záda Jana Stejskala Josef Stárek. Vyrovnání mohlo přijít hned za tři minuty. Ránu Cheicka Souarého Malezinek reflexivně vyrazil se své šibenice.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Sparta do toho vstoupila velmi aktivně a s velkým běžeckým nasazením. S tím jsme si nedokázali poradit a dost často jsme se utápěli v nějakých zpětných přihrávkách, do kterých nás soupeř nutil a naše míče za obranu proto šly se zpožděním,“ řekl k prvním pětačtyřiceti minutám Kameník.

Pokud tedy v první půli vypadali hosté z Prahy trochu aktivněji, o druhé se dá říct, že ji zcela režírovali domácí. Po několika šancích a pološancích rychle vyrovnali. Paradoxně to bylo pár vteřin po rohovém kopu Sparty. Odražený míč si ve vlastním velkém vápně perfektně zpracoval Ramathan Musa, předal Bienvenuemu Kanakimanovi a ten ještě z vlastní půle vyslal do sóla oba vyškovské útočné hroty. Jako prvního si míč našel Idjessiho Metsoka, který měl vedle sebe volného Baya, ale vzal to na sebe a sám bezpečně zakončil. Obrat skóre pak přišel v 70. minutě. Souarého střílený centr poslal stejně tvrdou stylovou hlavičkou do sítě Bayo.

„V přestávce byla v kabině trochu bouřka, protože jsme s výkonem vůbec nebyli spokojeni. Já jsem hrozně rád, že si tomu něco řekli i hráči mezi sebou. Zabralo to a troufám říct, že za to, jak jsme pracovali druhou půlku, jsme si vítězství zasloužili. Bereme tři body proti Spartě, která má velkou kvalitu,“ byl nakonec spokojený kouč MFK.

Mladí sparťané pak po druhém inkasovaném gólu ve zbývajícím čase zvolili jedinou možnost, vhrnout všechny síly do útoku. Pozorná vyškovská obrana je ale do čisté šance už nepustila. Naopak střídající Ondřej Vintr minutu po svém příchodu na hřiště těsně minul branku a minutu poté ještě větší šanci spálil Bayo. V nastaveném čase pak obrana Pražanů možná i zbytečně přišlápla Vintrovi patu při kličce v pokutovém území a sám faulovaný hráč penaltu bezpečně proměnil.

„Musím uznat, že první gólovou příležitost si vypracovali domácí, ale jinak si myslím, že první poločas vyzněl jednoznačně pro nás. V druhé půli přišla ztráta koncentrace, propadli jsme z rychlého brejku, na které jsme se chystali. Soupeř má rychlé hráče, kteří tohle využívají. Branka nás nakonec rozhodila natolik, že jsme se nedokázali zkoncentrovat až do konce utkání a další gól už jsme vstřelit nedokázali,“ mj. po utkání řekl trenér Sparty Petr Janoušek.