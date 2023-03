Dva body je určitě méně než se od jarního druhé ligy startu čekalo. Bezgólovou remízu MFK Vyškov v Táboře jeho fanoušek asi ještě akceptovat bude, ale s plichtou s Opavou (1:1) na domácím trávníku v Drnovicích se bude smiřovat těžko. Vyškovští přišli o vítězství čtyři minuty před koncem. Vzhledem k cílům klubu je možná ještě více varující způsob, jakým k dělení bodů došlo.

V prvním jarním domácím utkání fotbalisté Vyškova (bílé dresy) v Drnovicích jen remizovali s Opavou 1:1. | Foto: Foto: MFKV/Filip Ježek

S výkonem svých svěřenců nebyl trenér Jan Trousil spokojen. Paradoxně ale hlavní výtky směřovaly úplně jinam než po utkání s Táborskem. Tam kouč chválil hru středové řady a výhrady měl k nedůrazné koncovce. S Opavou naopak kvitoval ofenzívu, která si vypracovala několik gólových šancí, zatímco na hlavy středopolařů kritikou nešetřil. Vadilo mu především, že nedokázali vyhodnotit, jakým způsobem na velmi těžkém měkkém trávníku hrát.

„Jsme hloupí, pokud na tomto terénu chceme ve středu hřiště držet balón a chceme tam kombinovat. Pak lehce ztrácíme balóny. Vyrovnání nepřišlo po nějakém tlaku Opavy, ale proto, že jsme se nevyrovnali s tím, že na tomto terénu musíme hrát jednoduše. Hrozně mě mrzí, že to hráči nerozpoznají a chtějí pořád na tomhletom povrchu, který míče zpomaluje a navíc odskakují, kličkovat a jít do narážeček. V těch pro nás nebezpečných prostorech se to řešilo hrozně složitě. Určitě to není tak, aby stopeři a defenzivní halvové deset metrů před naším vápnem začali na takovémhle terénu kličkovat, když mají dva hráče za sebou. Myslí si, že tam udělají zidanovku a vyřeší to fantastickým způsobem. Je pětaosmdesátá minuta, máme balón na svých kopačkách a před sebou volný prostor a my to odevzdáme soupeři. To se prostě stát nemá a my jsme za to zaplatili, tím že jsme ztratili dva body. Jasně, že někdo z kluků měl proměnit aspoň jeden ze samostatných nájezdů, ale my jsme to za tohoto stavu prostě měli umět ubránit,“ poukázal na největší problém svého týmu.

Drnovické ochozy překvapilo, že se v základní sestavě neobjevil jejich oblíbenec Bienvenue Kanakimana, obvykle perfektně jezdící po postranní lajně. Tam nastoupili zprava Ondřej Vintr a zleva Barnabáš Lacík, tedy hráči, které Trousil avizoval jako hrotové útočníky a podle soupeře a vývoje zápasů i alternativu s možnou rotací s Azizem Bayem. Kanakimana přišel na hřiště až v 57. minutě a o třináct minut později měl na kopačce vítězný gól, jenže v pozici sám před brankářem poslal míč nad břevno.

Fotbalisté Vyškova i podruhé na jaře remizovali. S Opavou je to jasná ztráta

„Poslední zápasy Rosicemi, na Slavii a s Táborskem potvrdily, že soupeři se na Benyho speciálně chystají. Vědí, že tu rychlost má a že je to ten náš tahový hráč. Takže se snaží to vzadu zavírat a on si teď s tím dvakrát nebo třikrát neporadil, nedostal se do žádných šancí a ani nepomohl v kombinaci. Takže jsme s ním mluvili o tom, že ho potřebujeme dostat do hry až ta obrana bude trochu unavená. Říkal jsem mu, ať to prostě bere pozitivně, že jakmile tam naskočí třeba až v šedesáté minutě, tak určitě půjde dvakrát třikrát sám na branku. A ono se to potvrdilo. Bohužel to sólo nevyřešil do gólu a podruhé to řešil přihrávkou na Baya, která k němu neprošla,“ vysvětlil kouč svůj „žolíkový“ záměr.

Na nenasazení Kanakimany do základní sestavy pak navazovalo i zmíněné obsazení krajů zálohy a hrotu. Na něm Bayo úkol splnil, dal gól a při troše štěstí mohl přidat další. Své si uhráli i Vintr a Lacík.

„Tohle bylo vynucené, teď momentálně hráče, ty rychlostní typy na ty kraje nemáme, protože vesměs doléčují zranění nebo ještě nejsou v plné kondici. Tím, že Beny nešel od začátku, byla varianta Vintr a Lacík jednoznačná. Lacík odehrál výborný zápas na Táborsku a tady mohl přidat druhý gól, šel dvakrát sám na branku a připravoval gólové přihrávky Bayovi. Kdyby to v prvním poločase dvakrát neskončilo na drnu, tak Bayo mohl dát víc gólů než jeden. Znova opakuju, k ofenzivním hráčům výtky nemám, ale obrovské k tomu středu hřiště, kde se na takovémhle terénu takto prostě hrát nemůže,“ ještě jednou zdůraznil kouč MFK.

O ztrátě dvou bodů pak rozhodla chyba po situaci, které popisoval. Místo odkopu nebo rozehrání do strany, špatná krátká přihrávka na obsazeného spoluhráče uprostřed hřiště…