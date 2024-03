Čekání na jarní vítězství pokračuje. Ve 20. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Táborskem k němu ale měli fotbalisté MF Vyškov hodně blízko. Po hodině hry vedli 2:0, ale hrubých chybách o náskok během dvou minut přišli a zápas skočil remízou 2:2.

Důležitost utkání, hrál druhý tým tabulky se třetím, zřejmě určila ráz začátku. Oba tým vstoupily do zápasu opatrněji a do vyšších obrátek je dostal až velký závar před domácím brankářem Janem Stejskalem. Nejprve zblízka zakončoval Pavel Svatek, po něm doráželi Vladimír Zeman a Mamadou Kone, ale vyškovský gólman a obránci stačili všechny míče zablokovat a odkopnout.

MFK Vyškov – FC SILON Táborsko 2:2

Poločas: 0:0. Branky: 58. Schön, 61. Krollis – 74. Šašinka, 76. Sojka. Rozhodčí: Petřík – Leška, Malimánek. ŽK: Sylla, Straalman, Delferriere – Varačka, Kateřiňák. Diváků: 1012.

Vyškov: Stejskal – Ilko, Straalman, Sylla, Štěpánek (54. Lahodný) – Schön (84. A. Svoboda), Mafwenta, Fomba (74. Diallo), Němeček (84. Aberkane) – Eneme (74. Delferriere) – Krollis. Trenér: Jan Kameník.

Táborsko: Pastornický – Varačka (75. Tusjak), Nsunzu (64. Šašinka), Novák, P. Plachý – Zeman (64. Sojka), Bláha, Koné, Dordić (90+2. Kopáček) – Svatek (64. Osmančík), Kateřiňák. Trenér: Roman Nádvorník.

O tři minuty později si za obranu Táborska zaběhl obránce Filip Štěpánek, ale střelu zablokoval skluz Ngosy Nsunzy. Tribuna si žádala penaltu, ale sudí zákrok posoudil jako čistý. Pak dostal dobře načasovanou nahrávku za obranu Pavel Svatek, ale Stejskal včas výborně vyběhl a střelu srazil na roh. Po následujícím rychlém brejku a přetaženém centru Issy Fomby nedosáhl Patrik Schön na míč a střelu na dlouhou nohu poslal vysoko nad. Na druhé straně ukopl Abdoulaye Sylla balón těsně před nebezpečně nabíhajícím Bojamnem Dordičem.

„Na zápas jsme se moc těšili, protože reprezentační pauzu jsme, myslím, velmi dobře využili. Viděli jsme, že tým je motivovaný jít za výsledkem, protože ty poslední tři zápasy nám nevyšly. Začátek byl nervózní, z naší strany tam byly zbytečné ztráty, úplně nám nešla výstavba hry. Na druhou stranu jsme relativně dobře hráli dozadu a soupeře jsme do nějaké větší šanci nepustili. A už v prvním poločase jsem tam viděl dobré věci, na které jsme pak navázali ve druhé půlce,“ sdělil k prvním pětačtyřiceti minutám trenér MFK Jan Kameník.

Do druhého poločasu si skutečně zejména Vyškované přinesli více útočné odvahy a vyneslo jim to dvougólové vedení. Nejprve Patrik Schön využil ideální nahrávku od Raimonda Krollise o tři minuty později zakončoval sám Krollis. Oběma vyškovským akcím předcházela chybná rozehrávka hostí, ve druhém případě až trestuhodná. Pokus o dlouhý nákop zastavil David Němeček hlavou ještě na polovině soupeře a Krollis si s nabídnoutou šancí poradil mazácky.

Podle dění na hřišti měly tohle být rohodující okamžiky zápasu. Jenže vedení domácí spíš ukolébalo. V 74. minutě nechala vyškovská defenzíva zcela volnou svoji levou stranu, odkud pak přiletěl přesný centr a zezadu nabíhající Jakub Šašinka se z první trefil po zemi přesně k tyči. Už za dvě minuty zazmatkoval před vlastním velkým vápnem jinak přesný stoper Sylla a malou domů trefil přesně na kopačky Alexandra Sojky. Sice táborského útočníka stačil ještě dojet skluzem, ale zřejmě jen ještě pomohl balónu za záda vybíhajícího Stejskala.

„Ve druhém poločase jsme tam měli velmi silnou desetiminutovku, kdy jsme dokázali střelit dva góly a řekl bych, že to utkání jsme tím pádem měli mít dostatečně pod kontrolou. Bohužel jsme zbytečně inkasovali po takové ojedinělé šanci soupeře a podruhé po velké individuální chybě, která se samozřejmě může stát a nechceme nikoho obviňovat. Vybrali jsme si nějakou slabší pětiminutovou pasáž. I pak jsme si šli za výsledkem a řekl bych, že větší tlak jsme si v závěru utkání vytvořili my, ale k brance to už nevedlo. Spolkli jsme dost hořkou pilulku a za výkon minimálně ve druhé půlce jsme nebyli odměněni těmi třemi body, po kterých jsme dnes šli. Hráči to utkání odpracovali, viděl jsem tam i dobré věci,“ našel vyškovský lodivod i na dvoubodové ztrátěi pozitiva.

V závěru se jeho svěřenci sice snažili otočit skóre opět na svoji stranu, ale v koncovce už jim zřejmě bránila nervozita. Krollis po perfektním zpracování dlouhého centru už otočku nezvládl a pálil jen do boční sítě. A v posledním minutě Sylla svoji chybu nenapravil a slabou střelou z hranice pokutového území minul branku. Domácím se tak bodový únik od Táborska nepodařil a na druhé příčce tak před ním mají stále »jen« čtyřbodový náskok.

„Přijeli jsme vyhrát a stáhnout ten bodový rozdíl mezi námi a Vyškovem. Myslím, že jsme do zápasu vstoupili dobře. Vyškov jsme prvním poločase do ničeho nepouštěli, ale sami jsme měli řešit líp naše brejkové situace. O poločase jsme si řekli, že malinko vylezeme, že půjdeme vejš a začneme to trošičku víc honit. Bohužel, udělali jsme dvě chyby v rozehrávce a Vyškov nás tvrdě potrestal. Ten zápas pokračoval dál a chyby udělal i soupeř a zase jsme trestali my. Povedlo se nám střídání, hráči kteří tam došli to oživili a dali góly. Takže celkově podle průběhu jsme asi s bodem spokojení,“ komentoval remízu trenér SILONu Roman Nádvorník.