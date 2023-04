Po domácí porážce s Duklou předskočila fotbalisty MFK Vyškov v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Karviná. V pátek odpoledne ji Vyškovští zase mohou stlačit pod sebe. Vzájemné utkání Městských fotbalových klubů, přímý souboj o druhé místo a možná i víc, se bude hrát v Karviné od 17.00 hodin.

Dnes měli Vyškovští jen lehčí trénink s přípravou na příštího soupeře u videa. Ten nešťastný zápas s Duklou si zhodnotili a hlavně uzavřeli začátkem týdne. Trenér Jan Trousil své hodnocení ani s odstupem času nezměnil.

„Bylo tam strašně málo agresivity, odvahy na balóně. Doma je to hodně svázané, bojíme se jít pro balón, bojíme se, že uděláme chybu. Je to v hlavách kluků, protože fotbal určitě hrát nezapomněli. Určitě jim uškodilo i to, že věděli o porážce Příbrami a tu vidinu, kam se můžeme posunout, nedokázali vypustit z hlav. Prakticky ani jeden z nich neprošel tím, aby někdy o něco takového hráli. Vesměs jsou to kluci, kteří jsou na startu své profesionální kariéry a k nám přišli z třetí ligy nebo jsou to Afričani. Je to pro ně těžké. Každopádně celý týden se bavíme o tom, ať zapomenou na nějakou tabulku a vrátí se k tomu, co bylo. Nebát se hrát fotbal, nezaobírat se tím, co se stane, když prohrajeme nebo vyhrajeme,“ vrátil se Trousil k Dukle.

II. liga - F:NL

MFK Karviná – MFK Vyškov

21. kolo, pátek 7. dubna, 17.00 hodin, městský stadion Karviná-Ráj.

Tabulka:

2. Karviná 20 11 2 7 35:28 35

3. Vyškov 20 9 7 4 31:19 34

Na podzim: Vyškov – Karviná 2:1 (2:0), 3. Krška, 8. Lahodný – 65. vl. Štěpánek.

V tomto kontextu upozornil, že jeho tým po delší době nejede zápasu jako favorit, což může některým hráčům pomoci právě v přemýšlení o utkání a soupeři. Naopak je tu argument, proč jet i do Karviné s otevřeným hledím. Vyškovští venku naposledy prohráli 2. října na Slavii 1:3. Od té doby dvakrát vyhráli a třikrát remizovali, když dostali jen tři góly.

„Znova opakuji, že nikdo neděláme žádnou paniku a musíme se znova soustředit jen na sebe a ne na hlídání tabulky. V těch hráčích to je a musí zase jen oni sami do hlav dát, že fotbal hrát umějí. Karviná má o bod víc a hlavně má formu. My zase tu venkovní šňůru bez porážky. Kluci tam nemusí být pod žádným stresem a mohou hrát uvolněně. Jedeme si to s Karvinou rozdat tak, aby přinejhorším zůstal stejný rozdíl bodů a ještě líp samozřejmě zápas zvládnout a vyhrát,“ přeje si vyškovský lodivod.

Domácí tábor vyškovskou venkovní sérii vnímá a hodlá ji ukončit.

„Kdybychom vyhráli, tak se můžeme posunout na příčku, na které si všichni přejeme být, a skončit na ní i po konci soutěže. To je pro nás obrovská motivace. Každá série jednou končí. Minulý týden jsme se bavili o Táborsku, že neprohrálo posledních sedm utkání a dokázali jsme tu sérii ukončit. Teď bychom rádi ukončili i tuto zajímavou sérii Vyškova,“ sdělil na karvinském klubovém webu kouč Tomáš Hejdušek.

V nominaci na zápas chybí trenéru Trousilovi jen zraněný Michal Klesa. Po „žluté“ stopce bude k dispozici Ondřej Vintr. Kouč nezastírá, že nejvíc bude zvažovat složení záložní řady.

„Říkal jsem klukům, ať si vzpomenu na zápasy na soustředění v Turecku, kdy jsme hráli po zemi, všechno šlo přes střed zálohy. Kluci se nabízeli, stopeři ty situace mohli řešit jednoduše přihrávkou na zálohu. Teď přišly mistráky a nějakým způsobem začali klukům pracovat hlavy. Nakopáváme balóny až dopředu…,“ naznačil Trousil, jak si asi představuje karvinské vystoupení svých svěřenců.