Klíčovým mužem úvodu zápasu byl Lukáš Lahodný. Už ve třetí minutě odcentroval z pravého křídla na bližší tyč, u níž jeden z nejmenších hráčů na hřišti David Krška hlavou prodloužil míč do šibenice karvinské branky. Krátce na to z hranice velkého vápna tvrdě pálil těsně nad Dao Ouattara a v osmé minutě se domácí ochozy radovaly už podruhé. Akci založil opět Lahodný. Bienvenue Kanakimanu vyslal do samostatného náběhu na brankáře Jiřího Ciupu. Ten jeho střelu vyrazil, ale Lahodný byl opět na správném místě a dorážku nekompromisně poslal do opuštěné branky.

II. liga – F:NL

MFK Vyškov – MFK Karviná 2:1

Poločas: 2:0. Branky: 3. Krška, 8. Lahodný – 65. vlastní (Štěpánek). Rozhodčí: Batík – Bureš, Lakomý. ŽK: Kubala, Williams, Jambor – Durosinmi, Žídek. Diváků: 758.

Vyškov: Kinský – Ilko, Štěpánek, Matys, Kubala – Lahodný – Kanakimana (90+3. Weber), Krška (60. Fofana), Ouattara (67. Williams), Alégué Elandi (60. Jambor) – O. Vintr (67. Klesa). Trenér: Jan Trousil.

Karviná: Ciupa – Zedníček (76. Cienciala), Žídek, D. Krčík, A. Krčík (46. Rezek) – Bartl, Soukeník (70. Papadopulos) – Málek (46. Boháč), Budínský (45. Memić), Mikuš – Durosinmi. Trenér: Tomáš Hejdušek.

„Často se mně nestává, že mám taková čísla. Nahrávku a gól. Vlastně to byl můj první druholigový gól, protože ten proti Žižkovu mně sebrali za nějakou teč. Ondra Vintr tam vyhrál souboj, já jsem převzal odražený míč a dal jsem to Benymu do tahu. Vlastně už tohle měl být gól. Brankář to vyrazil a já jsem jenom pokračoval v akci a pravačkou jsem to trefil do prázdné branky. Je moc dobré, že jsme ten zápas zvládli, protože Karviná má nejvyšší ambice vrátit se do první ligy a má tam hromadu zvučných jmen, která prošla nejvyšší soutěží,“ radoval se Lahodný z premiérové trefy.

Na uhájení výhry se nakonec domácí celek dost nadřel. Hlavně proto, že dobrou hru z prvního poločasu nevyjádřil více góly. Největší šanci spálil ve 26. minutě Kanakimana po akci Ondřeje Vintra. Jeho centr zblízka u zadní tyče napálil vysoko nad. Hosté toho v prvním poločase mnoho nepředvedli. K dispozici měli sérii standardních situací zejména z levé strany a rohových kopů. Vytěžili jedinou šanci, když ve 21. minutě domácí gólman Antonín Kinský jen sledoval, jak míč z hlavy vysokého Durosinmiho těsně míjí jeho pravou tyčku.

„První poločas byl výborný. Dali jsme dva góly a měli jsme tam velkou šanci na třetí gól. O půlce jsme kluky upozorňovali, že oni to toho šlápnou. Oni hru pak zjednodušili, nakopávali to na Durosinmiho, který vyhrával souboje a sklepával balóny pro spoluhráče. Nepříjemně se tlačili do našeho velkého vápna. Ale až do 65. minuty jsme to tam měli dobře poskládané. Bohužel pak přišla situace, kdy jsme si dali nešťastný vlastní gól. Tím soupeři samozřejmě ještě víc narostla křídla a musím kluky pochválit, že pak už tam soupeři šanci nepovolili. Karviná asi měla víc v držení míč, ale my jsme měli dost možností z brejkových situací jít na 3:1. Soupeř byl pořád velmi nebezpečný ze standardních situací, ale kluci závěr uhráli dobře,“ vlastně popsal průběh druhého poločasu domácí trenér Jan Trousil.

Ten udělal v sestavě oproti zápasu na Dukle několik změn a ty vyplatily. Přes územní převahu měla Karviná ve druhé půli zase jen jednu větší šanci. Hned na začátku se hnal na Kinského Durosinmi, ale první střelou vyškovského brankáře nepřekonal a následnou šanci zpacifikoval přesným obranným zákrokem pozdější smutný „hrdina“ a autor vlastence Filip Štěpánek. V 65. minutě smolně tečoval v podstatě nenápadný centr Sebastiana Boháče do vlastní do sítě.

„Je vidět, že doma se nám daří víc než venku. Byl to hodně tvrdý zápas. S Líšní i na Dukle jsme hráli kombinačně, tohle byl spíš soubojový zápas. Mají vysoké a důrazné hráče. Stopeři měli mnoho práce a já jsem taky dostal tři tvrdé rány do hlavy. V kabině jsme si říkali, že se jim musíme vyrovnat v agresivitě a soubojích, což se nám, myslím, podařilo. Dali jsme si vlastňák, ale to se stává. Důležité je, že jsme to zvládli a máme doma tři body,“ zdůraznil spokojený přihrávač na první a střelec druhého gólu.