Jeho tým nezvykle moc chyboval v obraně, na druhou stranu měl dost šancí na to, aby výsledek minimálně dostal divokou formu 5:3 či dokonce 5:4.

Koneckonců nepřímo to potvrzuje i referát z utkání na klubovém webu Vlašimi.

II. liga – F:NL

12. kolo:

Vlašim – Vyškov 5:1

Poločas: 2:1. Branky: 11. (pen.) a 51. Blecha, 28. Rigo, 60. Alijagić, 84. Červenka – 43. Slaměna.

Vyškov: Šustr – Ilko, Fofana, Štěpánek (63. Simr), Němeček - Srubek – Klesa, David Jambor, Slaměna (81. Tousaint), Lahodný (63. Dan Jambor) – M. Vintr (63. Daouda). Trenér: Jan Trousil.

„Hosté ani za nepříznivého stavu 1:4 zbraně nesložili a snažili se hrát aktivně. Klesu však vychytal Řehák. Po chvíli se Vyškov dostal do ještě větší šance, ale domácím pomohla tyčka a následná dorážka mířila vysoko nad branku. Ani třetí gólovka snížením neskončila a proti Fofanovi se blýskl Řehák. V samotném závěru zápasu se dokázal prosadit ještě ranou zpoza malého vápna střídající Marek Červenka a upravil na konečných 5:1.“

Po čtvrtém gólu Vlašimi reagovala vyškovská střídačka na nepříznivý vývoj výměnou tří hráčů naráz a obrázek hry se skutečně změnil. Hosté dvacet minut bušili do vlašimského obranného valu, leč bez efektu.

„Měli jsme stoprocentní možnosti, jenže netrefovali jsme odkryté brány. Třeba Ilko udělal kličku gólmanovi, ovšem nepochopitelně trefil jen tyčku. Kromě něj dvakrát z malého vápna netrefil prázdnou bránu Pavel Simr, takže jsme promarnili úsek hry, kdy jsme klidně mohli snížit na 3:4. Nebylo nám prostě souzeno dát góly, soupeř v 84. minutě utekl z našeho tlaku a upravil na 5:1. Výsledek určitě neodpovídá dění na hřišti,“ popsal stejnou pasáž utkání kouč hostů.

Vyškovští tak zaznamenali šestou porážku v soutěži. Tahle byla nejtěžší. Všechny předchozí MFK prohrál o jedinou branku.

„Zápas byl velmi dobrý z obou stran. Rozhodly však naše úplně zbytečné individuální chyby, které vedly ke třem gólům soupeře. Díky tomu, že mají v kádru hodně slávistů, hrají podobný styl jako Slavia. Prezentují se velmi solidně v kombinacích i při hře s balónem. Porážku bereme jako poučení. Byla to pro nás facka, ale je dobře, že přišla. Věděli jsme, že utkání na Zbrojovce a ve Vlašimi nám postaví do cesty těžké rivaly. Věřil jsem, že nějaký bod uděláme. Nakonec máme jeden bod do plusu a teď se musíme zodpovědně připravit na Chrudim. Na tým, jenž je za nám v tabulce, čtrnáctý, a odskočil na nesestupovou pozici,“ uzavřel Trousil „kapitolu“ Vlašim.

Zápas 13. kola s MFK Chrudim sehrají Vyškovští v sobotu v Drnovicích v tradičním čase 10.15 hodin