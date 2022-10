„Varnsdorf teď má velmi nadstandardní středové hráče a stejně silné oba kraje, i když tady nebyl Dordič. Ale výborní jsou i Radosta a Schön. V minulém kole výkonem vyčníval Tanko. Proto i taktika byla být trošičku víc zatažení, aby nás nebrejkovali. Rozebrali jsme si jejich zápasy v Jihlavě a doma s Vlašimí a bylo vidět, že ti kluci jsou naučení po těch lajnách jezdit. Ani když brání, tak prakticky neslézají až dolů k vlastnímu vápnu. Pořád jsou připravení na to, že to obrana zvládne a dává jim dopředu kvalitní balóny. A oni si to v té čtveřici vpředu umějí sehrát. Takže na to jsme kluky připravovali a chtěli jsme mít větší počet hráčů při naší ofenzívě pod balónem, aby nemohli přijít tyhle situace. Takže první poločas za mě byl vyrovnaný. A protože jsme vedli, tak jsme kluky v přestávce upozorňovali, že Varnsdorf ještě víc zvýší svoje úsilí. A musím říct, že tady to byl nejlepší tým, který jsme na podzim doma potkali. Určitě v tabulce není tak vysoko náhodou,“ komentoval své předzápasové záměry.

Vyškovský tým se vrátil na druhé místo tabulky a pokud by odpoledne Příbram prohrála ve Vlašimi, tak se na něm i udrží. Na „bedně“ po jedenáctém kole zůstane určitě. Umístění, ani možná až nečekaných dvacet získaných bodů, ale vyškovský lodivod nepřeceňuje.

Ani nejtěžší podzimní domácí soupeř Vyškovanů Varnsdorf v Drnovicích nebodoval

„Druhá liga je tak nesmírně vyrovnaná, že ten, kdo má dvacet bodů, jako teď máme my, si nemůže být ničím jistý. Nesmíme zůstat v klidu, stačí třikrát čtyřikrát zaváhat a mančafty zespodu vás přejedou. Tady každý může porazit každého a není ani žádný odskočený tým, jako byla loni Zbrojovka, nebo dole dva mančafty se sedmi body. Rozhodně to platí i o Vlašimi, protože si myslím, že se určitě zvedne. Po jednom dvou kolech můžete být třeba devátí. Letos ve druhé lize podle mě není žádný favorit a ani outsider. Takže nějaké postavení v tabulce neřešíme a jsme za každý bod, který teď ještě na podzim uděláme, hrozně vděční, abychom měli slušný bodový polštář pro jaro,“ ujišťuje Trousil.

Jak tuto „peřinu“ napěchovat ještě víc, je jasné a vyškovský lodivod o malých bodových ziscích, a taky horších výkonech na soupeřových hřištích hovoří otevřeně.

„Venku jsme dali jsme jen čtyři góly v pěti zápasech a jen jeden jsme vyhráli. Jestli se chceme držet na špici, tak venkovní zápasy musíme zvládat mnohem líp. A pokud se ptáte, proč je v naší hře takový rozdíl, tak přiznávám, že se na to fakt těžko odpovídá. S klukama pracujeme stejně před zápasem doma i venku. Bavíme se o tom, chceme i venku hrát svůj fotbal. Na tréninku všechno vypadá dobře a přijedeme ven a tým se trošičku podvědomě zatáhne, není v tom vysokém postavení a potom se tam těžko dostáváme. Takže je to o hlavách hráčů. Ale minule na Slavii to konečně byl zápas, jak si představuju, abychom hrávali venku. Samozřejmě bez chyb. Bohužel jsme tam udělali dvě školácké chyby v postavení levého stopera a levého beka a z toho nás Slavia ztrestala. Ale jinak to byl dominantní a kvalitní výkon směrem dopředu. Samozřejmě to nejde tak uplatnit vždycky. Slavia je netypický tým, jsou tam mladí kluci a na ně se to hraje jiným způsobem. Teď jedeme do Příbrami, která má fazonu a jde o to, opakuju, jak si to kluci srovnají v hlavách. Vyzkoušet si něco můžeme v úterý v Jablonci a uvidíme jakým způsobem nás Jablonec rozbije, nebo třeba dobře navnadí do Příbrami,“ připomněl Trousil úterní utkání 3. kola MOL Cupu na trávníku prvoligového soupeře.