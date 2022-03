„Dneska to bylo jednoznačné vítězství, které mělo skončit ne jen dva nula, ale čtyři nebo pět nula. A to jsme měli k soupeři veliký respekt. Měl kvalitní zimní přípravu, kterou potvrdil dvěma jasnými jarními výhrami 3:0 na Spartou B a Příbramí. Je to vyloženě ofenzivní mužstvo, po Zbrojovce a Vlašimi nastříleli nejvíc gólů. Oba tyto zápasy jsme viděli na videu, šance si vypracovávali jako podle kopíráku a pořád byli hodně nebezpeční. Ale my jsme se na ně dobře připravili a cením si, že týmu, který doteď dal 34 gólů, jsme nedovolili za celý zápas ani jednou vystřelit na naši bránu a jen jednou mimo. To je fantastická vizitka defenzívy, ale hlavně jsme fantasticky pracovali jako tým a byli jsme nebezpeční i dopředu,“ rozplýval se kouč MFK.

II. liga

19. kolo:

MFK Vyškov

– FK Varnsdorf 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 20. Ackroyd, 62. O. Vintr (pen.). Rozhodčí: Zaoral – Dobrovolný, Dresler. ŽK: Ackroyd, Moučka, Lahodný – Schön, Bláha. ČK: 60. Kouřil (Varn.). Diváků: 454.

Vyškov: Kinský – Ilko, Štěpánek, Srubek, Oulehla – Lahodný – Lacík, Moučka (87. Simr), Ackroyd (72. Cabadaj), Klesa (80. Dan Jambor) – O. Vintr (87. Macej). Trenér: Jan Trousil.

Varnsdorf: A. Richter – Heppner, M. Kubista (33. Zbrožek), Kouřil, M. Richter – Bláha, Žák – Schön (62. Bína), Lauko (46. Velich), Dordić (78. Ondráček) – Rudnytskyy (62. Radosta). Trenér: Pavel Drsek.

Navzdory zmíněnému respektu vzal nováček druhé ligy od začátku otěže zápasu do svých rukou. V pološanci byl brzy David Moučka a v hodně dobré o pár minut později Joe Ackroyd. Úvodní tlak nakonec korunoval svým premiérovým gólem ve Vyškově právě mladý Angličan Ackroyd, když ze dvaceti metrů nekompromisním volejem poslal do sítě odražený míč. Vintr pak svým způsobem přetlačil dva obránce a z pravé strany šel sám na branku. Překvapilo, že byť z ostrého úhlu sám nezakončoval, přihrávka podél brankové čáry se mu nepodařila.

Hosté přijeli dost sebevědomě, ale po celý zápas prakticky nic nepředvedli. I trenér Pavel Drsek po utkání kroutil hlavou na tím, co s jeho hráči inkasovaný gól udělal.

„Celkové hodnocení je jednoduché. Domácí byli do zápasu lépe nastavení. My jsme od první minuty nebyli ve hře Chtěli jsme hrát nějakým způsobem, který tady hrát nešel, ale hlavně jsme si sami naběhli vlastními chybami. Domácí vyhráli zaslouženě, a také proto, že se těžkému terénu přizpůsobili líp. My jsme se nedokázali prosadit kombinační hrou a vzduchem mám to domácí zavřeli,“ sportovně kouč hostů přijal pro něj asi nečekanou porážku.

Svůj tým nedal dohromady ani v přestávce, po které se hrálo podle stejných not. Rozhodnutí přinesla šedesátá minuta. V ofsajdovém postavení Ondřej Vintr zastavil svůj náběh na dlouhý míč na polovinu hostů, k jejich smůle zůstal stát i poslední obránce, velezkušený Martin Kouřil. Když pak zjistil, že zezadu razantně zabíhá Lukáš Lahodný, bylo už pozdě. Ve vyložené šanci soupeře, v samostatném náběhu na brankáře, musel použít nedovolený zákrok. Nařízenou penaltu Vintr zkušeně proměnil a Kouřil s červenou kartou opustil hřiště.

Zápas se pak víceméně jen dohrával. Hosté se sice snažili, ale zůstali bezzubí. Skóre už se nezměnilo i proto, že domácí kapitán Michal Klesa v dobré pozici střílel nad branku a stejně tak v poslední minutě Barnabáš Lacík.

„Kluci věděli, na co se mají připravit. Chtěli jsme udělat vysoko blok proti rychlým hráčům soupeře, aby nám nemohli tak jednoduše chodit do obrany, jak se jim to dařilo v minulých zápasech. Hráči to splnili perfektně. Takhle takhle by měl fungovat tým, který chce dokázat, že my nejsme ti kteří by měli patřit na ty spodní příčky, což nám ještě stále všichni posouvají,“ zdůraznil viditelně velmi spokojený Trousil.