Nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY rozehráli impozantně. Proto fanoušky trochu překvapilo, že poslední dva zápasy s relativně slabšími soupeři museli fotbalisté MFK Vyškov doslova na trávníku vydřít. Hovoří se o pohárovém duelu v Hodoníně a utkání pátého kola druhé ligy doma se Sigmou Olomouc B.

Ilustrační. | Foto: Jan Sláma

Na Slovácku Vyškované přešli přes účastníka Moravskoslezské ligy až po penaltovém rozstřelu, s mladičkou a prakticky juniorkou Sigmy pak museli do posledních minut střežit hubený náskok 1:0, což se nakonec naštěstí podařilo.

„Utkání nás stálo spoustu sil. Počasí bylo takové, jaké bylo. K tomu je potřeba přičíst náročné dvouhodinové střetnutí v Hodoníně před několika dny, které nám vzalo spoustu energie. O to jsme více rádi, že jsme to utkání dotáhli do vítězného konce a že bereme tři body,“ připustil po utkání s Olomoucí trenér MFK Jan Kameník.

Nutno upozornit, že s olomouckou rezervou mohl jeho tým zápas projet daleko líp a rozhodnout dřív, protože velkých gólových šancí měl hodně. Zřejmě proto zůstává vyškovský lodivod před dalším náročným programem klidný.

„Ano, v závěru mně vadila nějaká nezodpovědnost do defenzivy a neplnění určitých taktických pokynů, které byly jasně dané. Samozřejmě hráči musí slyšet, pokud není něco v pořádku. Ale někdy prostě hrajete takový zápas, kdy vám to tam nepadá. Zažili jsme i opak. Doma s Kroměříži jsme se v koncovce dokázali prosadit. Dnes to bylo utkání, kdy jsme si na jeden gól vytvořili celou řadu šancí. Hráči to samozřejmě vnímají a sami sebe tak trošku dostávají pod tlak. Ale pokud chceme být silným týmem a pomýšlet na ty nejvyšší příčky, tak se s tímhle musíme umět vypořádat. Pokud se ta šance nepromění, tak věřit, že přijde další, počkat si na ni a udeřit,“ naznačil Kameník s velkou poklonou divákům, kterých jeho tým přišlo podpořit více než patnáct set!

Pohoda pro přípravu na další boje bude samozřejmě velice potřebná. MFK v sobotu čeká možná nejtěžší podzimní prověrka v Táboře. Tam domácí FC Táborsko teprve v minulém kole zastavila rozjetá Jihlava. V pondělí Vyškovu pohárový los přidělil dalšího nevyzpytatelného třeligového soupeře na jeho hřišti.

„Táborsko vstoupilo do soutěže velmi dobře, první čtyři kola vyhrálo, takže mají nějakou svoji kvalitu a suverenitu. My samozřejmě vnímáme sílu soupeře i to jeho tabulkové postavení. Čeká nás atraktivní souboj, na který určitě přijde hodně lidí. Taková utkání jsou kořením soutěže a my se na ně určitě těšíme,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Úterní dohrávka 1. kola domácí pohárové soutěže MOL Cup určila Vyškovanům soupeře pro druhé kolo. Pojedou do Zlína. Nově zformovaný klub FC Zlínsko, na základě nedávných Kvítkovic, vyřadil doma rovněž třetiligový Frýdek-Místek 3:1. V třetiligové tabulce je Zlínsko po dvou kolech druhé z plným počtem šesti bodů, když v prvním kole vyhrálo v Brně na Startu 3:0 a doma slavilo výhru právě na Frýdkem-Místkem 1:0. Kameník tedy nemá důvod měnit názor ani na tohoto pohárového soupeře. Už před Hodonínem, a ten zápas mu dal zapravdu, upozorňoval na úskalí soubojů se snaživými hráči z nižších soutěži a role favorita. Zatím platí oficiální termín druhého kola 30. srpna.