„Jestli mají body z Vlašimi mít nějaký význam, je potřeba je potvrdit doma,“ zdůraznil po vítězném utkání ve Vlašimi trenér fotbalistů MFK Vyškov Jan Kameník. Jistě měl na mysli třemi body a tento plán-úkol mohou jeho svěřenci realizovat zítra dopoledne, kdy v rámci 28. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přijede do Drnovic rezerva prvoligové Sigmy Olomouc.

Ilustrační. | Foto: MFK Vyškov

V přípravě na zápas nový vyškovský kouč už upozornil, že to nebude tak jednoduché, jak třeba by napovídalo postavení obou týmu v tabulce a bodový rozdíl.

II. liga - F:NL

MFK Vyškov

– SK Sigma Olomouc B

28. kolo, sobota 20. května, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

2. Vyškov 27 12 9 6 41:28 45

8. Sigma B 27 9 9 9 39:41 36

Na podzim: Olomouc B – Vyškov 2:2 (1:2), 9. Matoušek, 48. Uriča - 7. Kanakimana, 20. O. Vintr (pen.).

„Nečeká nás lehký soupeř. Naopak je to velmi kvalitní tým, který se prezentuje náročným stylem fotbalu, jsou hodně pohybliví, využívají hodně křídelních prostorů, přičemž dokáží překvapivě otočit těžiště hry. Soupeřům to dokážou docela dost znepříjemnit a musíme si dát pozor i na jejich standardní situace,“ naznačil Kameník.

Jeho slova podporuje i olomoucká bilance z posledního měsíce. Stejně jako MFK má sérii čtyř zápasů bez porážky, přičemž vylepšenou o jedno vítězství. Vyškov má jen dvě. Doma remíza s Chrudimí 2:2 a výhra 4:1 nad Příbramí, venku výhra 4:1 ve Vlašimi a 2:0 na Slavii. Průměr tři vstřelené góly na zápas hovoří zcela výmluvně…

Vyškovský lodivod zřejmě nemá důvod sahat do vítězné sestavy a k dispozici by měl mít kompletní kádr. Zároveň ale upozorňuje, že „tipovat“ sestavu sestavu hostů je ošidné.

„Je to béčko prvoligového klubu, takže nějaký pohyb v jejich kádru je a těžko se odhaduje, jací hráči proti nám nastoupí. Takže k tomu všemu, co jsem o nich řekl je potřeba ještě přidat, že je to i nevyzpytatelný soupeř,“ dodal trenér MFK.