II. liga

19. kolo:

MFK Vyškov – FK Varnsdorf

Sobota 19. března, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

4. Varnsdorf 18 9 4 5 34:23 31

12. Vyškov 18 6 3 9 31:29 21

Na podzim: Varnsdorf – Vyškov 2:1 (1:1), 33. Ondráček, 86. Velich – 7. Kanakimana.

Šestibodová jarní injekce vynesla Varnsdorfské až těsně pod hranici baráže o postup do nejvyšší soutěže. Polovinu ze šesti gólů nastřílel sedmadvacetiletý Srb mající i pas Bosny a Hercegoviny Bojan Dordič. Celkově jich zaznamenal deset. Zezadu tým diriguje Michal Kouřil, který má, stejně jako Dordič, prvoligové zkušenosti.

„Mají převážně hráče menších postav, ale dvoumetrový zkušený Michal Kouřil to vyvažuje. Menší hráči jsou samozřejmě hodně běhaví, především záložníci. A vpředu mají rychlostní typy. Na Dordiče si musíme dát pozor, ale vyloženou osobku od kluků nechci. Bude to náročné utkání, ale u nich jsme si ověřili, že s nimi můžeme sehrát minimálně rovnocennou partii. Vedli jsme tam 1:0 a měli další šance na zvýšení náskoku. Bohužel jsme je neproměnili a byli za to potrestaní,“ připomněl Trousil podzimní porážku 1:2.

V týdnu se vyškovští fotbalisté zapojili do vlny solidarity s ukrajinskými uprchlíky. Těm, co našli dočasný azyl ve Vyškově předali klubové oblečení, míče a různá vybavení pro děti.

„Kromě věcných darů také pozveme děti na domácí zápasy v Drnovicích. Ať jim jejich situaci co nejvíce zpříjemníme,“ zdůraznil generální manažer klubu Zbyněk Zbořil.