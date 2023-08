Obnovené hanácké derby fotbalistů Vyškova a Kroměříže, nyní na druholigové úrovni, prakticky rozhodla úvodní desetiminutovka. V ní domácí na drnovickém trávníku jasně dominovali a zataženému soupeři dali dva góly a navíc Metsokovu střelu v cestě do kroměřížské sítě zastavila tyčka.

V hanáckém derby jasně dominoval MFK Vyškov (bílé dresy). Slavii Kroměříž smetl v Drnovicích 5:1. | Foto: MFKV/Michal Málek

Další průběh ovšem dal zapravdu i určitým obavám domácího trenéra Jana Kameníka, přestože na konci svítil na ukazateli skóre jednoznačný stav 5:1. Domácí nastoupili v roli velkého favorita, ale i se zdravým respektem k této „instituci“. „Je lehčí si tuhle pozici vybojovat, než ji uplatňovat na trávníku,“ tak nějak to vyjádřil a po zápase i potvrdil Kameník.

Do utkání udělal v základní sestavě oproti Dukle jedinou změnu. Na Julisce začal v záloze Ondřej Vintr a 63. minutě ho vystřídal Bayo, doma si role vyměnili. Začal Bayo a v 65. minutě šel na hřiště Vintr. Nástup Vyškova byl podobně jako na Dukle raketový. Domácí jasně přehrávali defenzívu soupeře a v koncovce byli nekompromisní. Zejména druhý gól by ukázkou, v čem asi je největší síla Kameníkova souboru. Rychlý brejk zakončili krajní obránci! Centr pravého Pavla Ilka z pravé strany poslal zblízka hlavou do sítě levý bek Cheick Souaré.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi špatně, přestože jsme se na rychlou hru Vyškova připravovali. Byli jsme pomalí a nedůrazní a byly tam velké individuální a taktické chyby. Jsme nováčkem a vlastně do všech těch tří zápasů jsme vstoupili nechce se mně říct ustrašeně, ale určitě nesebevědomě a udělali jsme vždycky hrubé chyby. Táborsko nás za ně v prvním kole potrestalo jedním gólem a prohráli jsme 0:1. Vyškov dneska dvěma. Od toho se pak všechno odvíjelo dál,“ konstatoval po utkání trenér hostů Bronislav Červenka.

Vyškov smetl Kroměříž a drží první místo. Líšeň dál čeká na vítězství

Vyškov sice až do konce první půle hru kontroloval, ale ze smrtícího tlaku se hosté přece jen vymanili. Tribuna si přála doražení soupeře třetí brankou, ale na hřišti to vypadalo ppíše tak, že domácím už stačí držet míče.

„Snažili jsme se mít zápas pod kontrolou, což se částečně dařilo, částečně nedařilo. Vznikly z toho situace, do kterých jsme se dostávat nechtěli, ale řekl bych, že jsme soupeře v prvním poločase nepustili do nějaké větší brankové příležitosti. Do druhé půlky jsme šli s cílem přidat další branku, abychom zápas zlomili v náš prospěch a mohli odehrát klidnou koncovku. Ale měli jsme tam jednu slabší pasáž, kdy jsme nepracovali dobře. Hráči jakoby malinko vypadli z koncentrace. Na druhou stranu musím říct, že jsme to utkání potom dohráli velmi slušně. Vyhovovalo nám, když to soupeř trošku otevřel a my jsme opět mohli chodit do volných prostorů,“ shrnul zápas Kameník.

Ta z domácí strany slabší pasáž mohla pro jeho tým přinést i velké komplikace. Za stavu 2:0 si na „uličku“ mezi obránci naběhl Stanley Charles a brankář Filip Jícha zachraňoval obětavým skokem pod jeho nohy.

„Do druhé půlky jsme udělali nějaké změny a určitě jsme se zlepšili. Dostali jsme se i do nějakých nadějných situací, ale jejich realizace byla špatná. Měli jsme dvě šance korigovat na 2:1. Ondra Vintr z podobných šancí góly dal… Mohli jsme zápas malinko zdramatizovat, ale po třetím gólu se to definitivně zlomilo. A zase to byla situace, která se nám pořád stává, gól nám dá volný hráč při standardce,“ láteřil Červenka.

Závěr Vyškovanů, podobně jako zmíněná úvodní desetiminutovka, byl skoro exhibiční. S malou kaňkou. Je škoda, že Jícha neudržel určitě zasloužené čisté konto. Na šibenici Jakuba Dočkala ovšem nárok neměl.

„Z mého pohledu tento zápas byl nejtěžší ze všech těch tří z hlediska toho mentálního nastavení. Jsem rád, že jsme roli favorita dokázali přijmout a naplnit se vší vážností. Já bych určitě nepodceňoval Kroměříž. Mají ten klasický nováčkovský elán a určitě se budou zvedat, protože mají velmi zajímavé hráče. Znova říkám, v naší hře jsou věci, na kterých musíme dále pracovat, ale dneska jednoznačně převažují pozitivní pocity a za to musím hráče pochválit. Takto chceme pokračovat dál a necháme si i tu určitou pokoru,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Jeho protějšek z kroměřížské lavičky, přiznal i osobní nostalgii, protože na tomhle stadionu zažil krásné fotbalové okamžiky v dresu prvoligových Drnovic. V pozici trenéra tu ale byl poprvé a ujistil, že zápas bere hlavně jako návod, na čem musí v přípravě zapracovat.

„Trochu naměkko jsem vždycky, když sem přijedu. Z výsledku a z řešení některých situací jsem samozřejmě zklamaný. Na druhou stranu, nedělám z toho žádnou vědu, ani že jsme prohráli 1:5. Ano, není to dobré, musíme zlepšovat ty věci, co nám Vyškov odhalil. A hlavně potřebujeme zvýšit efektivitu finálních akcí. Ale jdeme dál. Se soutěží se seznamujeme, kluci ji nikdy nehráli. Věřím, že až Vyškov na jaře přijede k nám, tak budeme o hodně odolnějším a daleko vyrovnanějším soupeřem,“ zůstal klidný Červenka.

Čtvrté kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je na programu o nadcházejícím víkendu. MFK Vyškov se v sobotu utká s Vlašimí na jejím trávníku. Výkop bude v 17.00 hodin.