Zklamání z předvedeného výkonu bezprostředně po prohraném utkání 15. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Třincem netajil trenér fotbalistů MFK Vyškov Jan Trousil.

Jan Trousil, trenér fotbalistů MFK Vyškov. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

„Bylo to naprosto bez agresivity, hlavně v defenzívě při těch jejich nákopech. To jsme prostě nezvládli. Máme moc zraněných hráčů, ale i ti ze širšího kádru by měli být připravení odvést adekvátní druholigový výkon. Bohužel, tentokrát neodvedli,“ konstatoval vyškovský lodivod.