Nadcházející reprezentační přestávku v profesionálních soutěžích mohou fotbalisté MFK Vyškov prožít v pohodě. V těžkém zápase druhé ligy s Viktorií Žižkov zvítězili 2:0 a po dvanáctém kole navýšili své vedení v tabulce před pražskou Duklou na čtyři body.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA MFK Vyškov (bílé dresy) - Viktoria Žižkov 2:0. | Foto: Michal Málek

Zápas s nováčkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY rozhodli ve druhém poločase, kdy se nejprve po rohovém kopu trefil hlavičkou stoper Ramanthan Musa a v nastavení zakončil rychlý brejk Amidou Diallo.

Od začátku utkání jakoby si oba týmy chtěly vypracovat tu nejtutovější šanci. Takže pětatřicet minut po zdlouhavých rozehrávkách hledaly a nenacházely skulinky v obranách soupeřů. Vyškov v tom byl přece jen aktivnější a jako první ji našel domácí Fahad Bayo. V levé strany z pozice uvnitř velkého vápna vystřelil přihrávku před branku na nabíhající dvojici spoluhráčů. Ovšem dříve u míče byl jeden z pražských obránců a skluzem si málem dal vlastní gól. Ke štěstí hostů trefil náruč svého brankáře. O minutu později se Bienvenue Kanakimana už už málem protáhl před stopera Marka Richtera, ale po souboji na tělo šel k zemi. K velké nevoli tribun nechal rozhodčí Karel Souček hru pokračovat. Tím byl účet nebezpečných situací první půle uzavřen.

II. liga - F:NL

MFK Vyškov

– FK Viktoria Žižkov 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 74. Musa, 90+2. Diallo. Rozhodčí: Rouček – Antoníček, Zoufalý. ŽK: Musa, Josl (kondiční trenér), Ilko, Bayo – Hönig, Voltr, Prošek, Muleme. Diváků: 1215.

Vyškov: Stejskal – Ilko, Štěpánek , Musa, Němeček – Eneme, Mafwenta (70. Diallo) – Kanakimana, Falta (57. Vintr), Bayo – Metsoko (82. Lahodný). Trenér: Jan Kameník.

Žižkov: Čtvrtečka – Řezáč (81. Sodoma), Richter, Klusák, Muleme – Prošek, Batioja, Hönig, Costa, Finěk (62. Jirásek) – Sixta (62. Voltr). Trenér: Michal Horňák.

„Soupeř na nás byl velmi dobře připravený a my jsme na to velmi těžko nacházeli recept. Snažili jsme se míč držet a kombinovat a vlastně jsme celý zápas šli do hlubokého postavení soupeře, který velmi dobře bránil. My jsme tam okénka v jejich defenzivě nedokázali hledat. Byli jsme nepřesní a řekl bych, že jsme velmi málo vytvářeli tlak do jejich pokutového území. Těch míčů tam létalo málo a tím pádem jsme si nevytvářeli šance,“ řekl kouč Vyškova hlavně k prvnímu poločasu.

Druhý byl o něčem jiném. Hned v úvodu si čistou gólovou šanci sám zmařil špatným zpracováním přihrávky Idjessi Metsoko a tři minuty poté Kanakimana trefil z levé strany břevno. Z opačné strany pálil do brankáře Jana Čtvrtečky Metsoko a pak už přišly velké chvíle hostů, které mohly zápas rozhodnout v jejich prospěch.

Z pozice u pokutové značky pálil do brankáře Jana Stejskala Da Rosa Costa, z ještě lepšího postavení přestřelil Alexi Batioja a do třetice si po centrovaném trestném kopu tvrdá hlavička Richtera našla Stejskalovy rukavice. Do šance se dostal i střídající Martin Jirásek, ale nejprve trefil obránce a opakovanou ránu poslal mimo. A jak to ve fotbale bývá, zaúřadovalo nepsané pravidlo nedáš – dostaneš. Centr z rohu přistrčil hlavou do ohně Metsoko a Musa přesnou hlavičkou přeloboval pražského gólmana. Navýšení skóre viselo ve vzduchu 78. minutě, ale Bayova tvrdá hlavička po centru Kanakimany tešně minula branku. Vyrovnat ale o dvě minuty později mohli hosté. Zase to zavánělo vlastním gólem, ale po skrumáži od tyčky odražený míč se po brankové čáře dokutálel ke Stejskalovi.

„V přestávce jsme si řekli nějaký strategický plán, jak do toho půjdeme a co je potřeba zlepšit. Cítil jsem, že jsme to začali plnit, ale na druhou stranu jsme tam znova měli deseti patnáctiminutovou pasáž, kdy jsme z toho úplně vypadli a najednou nás soupeř začal přehrávat. Minimálně ve dvou situacích nás tam podržel gólman, ale následně na to jsme udeřili. Potom si myslím, že závěr už jsme si to vítězství dokázali pohlídat a navýšit skóre z protiútoku, kdy jsme tu situaci vyřešili dobře. Je potřeba hráčům za to vítězství poděkovat, protože se určitě nerodilo lehce a hrozně moc nám pomohli střídající hráči,“ dodal k hodnocení utkání kouč MFK.

Jak naznačil, výhru domácích pak v nervozním závěru, i se strkanicemi na trávníku, pečetil Diallo po akci, kterou založil střídající Ondřej Vintr a prodloužil Kanakimana.

Domácí tým Jana Kameníka tak i v šestém zápase v Drnovicích získal plný počet bodů. Další zápas Vyškované sehrají v pátek 20. října v 17.00 v Jihlavě.