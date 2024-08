Taktickou bitvu s mladou Slávií rozhodla v Drnovicích standardní situace ze 23. minuty. Domácím vyšel nacvičený signál z trestného kopu ze strany a po přesném centru Tomáše Čelůstky hlavičku zblízka přesně zamířil Tom Ulbrich.

„Už po několikáté je to o tom, že nenavýšíme skóre na 2:0. Slavia byla více na míči, ale my jsme jednu ze svých příležitostí prostě měli využít. Je to pro nás výzva to dalších kol, abychom ta utkání uzavřeli druhou brankou. Oni tam sice měli nějaké drobné šance, ale myslím, že dneska to kluci dobře odbránili, pomohli jsme si kvalitní defenzívou. Slavia byla celkově silná na balónu, ale prakticky jsme jí nic většího neumožnili,“ konstatoval po utkání spokojený domácí trenér Jan Kameník.

II. liga – ChNL:

MFK Vyškov – SK Slavia Praha B 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 23. Ulbrich. Rozhodčí: Cieslar – Hurych, Bělák. ŽK: Condé, Zajíc, Novák – Toula. Diváků: 650.

Vyškov: Borek – Svoboda, Vedral, Piško, Čelůstka – Sylla, Djanbou (88. M. Novák) – Schön (59. Egbri), Ulbrich (78. El Azzouzi), Condé (59. Lacík) – Zajíc (78. Mbonu). Trenér: Jan Kameník.

Slavia B: O. Kolář – Zachoval, Konečný, Hunal, Trédl – Pech (69. Mikulanda), Žitný (88. Behenský), Beran (81. Sy) – D. Toula (69. Kačor), Pikolon (46. Mil. Škoda), Belžík. Trenér: David Střihavka.

Příští kolo: Opava – Vyškov, pátek 16. 8. (18.00).

Úvod patřil domácímu Vyškovu, ale Slavia brzy hru v poli vyrovnala a v prvním poločase pak měla častěji míč na kopačkách. Zahrozila ale jen dvakrát. V 17. minutě nebezpečnou hlavičkou Touly, kterou brankář Borek vytlačil nad šibenici, a ve 35., když střelu Trédla tečovali obránci do protipohybu Borka, ale naštěstí pro domácí i mimo tyče jeho branky. Ani Vyškov toho dopředu moc kromě Ulbrichova gólu moc nevytvořil. Schönova šance pět minut před první brankou ovšem byla stoprocentní. Po ideální přihrávce Condého šel z boku sám na branku. Jenže v běhu si sám míč ukopl. Tentýž hráč pak po sprintu od vlastní šestnáctky pálil z úhlu do boční sítě.

„První poločas jsme hráli pomalu, byly tam jen jeden nebo dva náznaky, víc jsme se tam nemohli dostat. Naopak neustáli jsme standardní situaci a dostali gól. Druhou půli kluci odvedli dobrý výkon. Myslím si, že kdybychom dotáhli pár dobrých věcí, tak jsme minimálně zremizovali. Druhý zápas po sobě jsme nedali gól, nicméně za tu druhou půli si myslím, že jsme mohli odvézt bod,“ zhodnotil výsledek trenér hostů David Střihavka.

Ten do druhé půlky nasadil osmatřicetiletého exreprezentanta Milana Škodu a on hned při prvním útoku zařídil hostům roh, po kterém to v malém vápně domácích pořádně zavřelo. Zblízka pak ze skrumáže zakončoval právě Škoda, ale ke své smůle trefil dobře postaveného Borka.

Slavia tak měla lepší vstup do druhého poločasu a územní převaha jí vydržela prakticky až do konce. Velké šance ale neměla. Po Škodovi jednu nevyužil ani Zachoval. Domácí trpělivě bránili a z brejků mohli rozhodnout zápas. Lacík po zteči z vlastní poloviny zakončoval do boční sítě, další střídající Egbri pak pálil do břevna. V závěru byli hosté blízko vyrovnání a domácí k navýšení výhry. Atakovaný Škoda na dlouhou nohu zase trefil do Borka a na druhé straně Novákova střela po odraženém míči těsně minula tyčku branky střežené zkušeným Ondřejem Kolářem.

„Od začátku sezony se trochu trápíme s tím, že se do těch šancí dostaneme, což je fajn, ale nezakončujeme je. Já kluky tedy můžu pochválit za to, že mají aktivitu, že se nějakou kvalitou do té šance dostanou, ale potom v tom mikrodetailu, nám to někde utíká. Na druhou stranu dnes jsme si pomohli kvalitní defenzívou," dodal kouč MFK.