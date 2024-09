Profesionální fotbalové soutěže mají teď krátkou reprezentační přestávku. Pro hráče MFK Vyškov může být příjemná. Po vítězství ve Varnsdorfu 2:1 se posunuli už na třetí příčku tabulky Chance Národní Ligy. Tedy druhou barážovou.

Druholigové pořadí vede Zlín, který v souběžně hraném utkání vyhrál stejným poměrem v Brně. Chrudim se na druhou příčku vyhoupla už v pátek výhrou v Opavě.

2. liga - ChNL:

FK Varnsdorf – MFK Vyškov 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 55. Zálešák – 34. Svoboda, 56. vlastní (Kouřil). Rozhodčí: Vokoun – Pfeifer, Beneš. ŽK: Kosař, Zálešák – Vedral. Diváků: 650.

Varnsdorf: Pešl – Vlk (59. Rudnytskyy), Kouřil, Kubista, Zálešák – Osaghae (87. Usman), Kosař (68. Hudák) – L. Dufek (46. Adeleke), Lexa, Nykrín – Camara (87. Podzimek). Trenér: Ivan Kopecký.

Vyškov: Borek – Svoboda, Vedral, Štěrba, Čelůstka – Sylla, Djanbou (81. M. Novák) – Schön (81. Egbri), Ulbrich (81. Zakaria), Condé (90. Němeček) – Zajíc (71. Lacík). Trenér: Jan Kameník.

Že to Vyškované nebudou mít ve Šluknovském výběžku jednoduché naznačil úvod zápasu. Domácí byli iniciativnější, hosté jakoby se rozhýbávali po dlouhé cestě z jihu Moravy. Zřejmě jim prospěla i krátká pauza na občerstvení v polovině prvního poločasu. Po ní začínali přebírat otěže zápasu a velmi brzy za to i sklidili ovoce. Byť se štěstím a velkým podílem domácích. První přímá střela na domácí branku skončila v síti. Její autor Tomáš Svoboda po utkání sportovně přiznal, že vlastně ani střílet nechtěl.

„Bylo to štěstí. Chtěl jsem nastřelit prudký centr před malé vápno. Naštěstí se to stočilo do brány a je z toho šťastný gól, ale klukům v kabině samozřejmě řeknu, že jsem to tak chtěl,“ se úsměvem vyškovský pravý bek komentoval situaci ve 34. minutě. Skončila tak, že si překvapený gólman Lukáš Pešl míč u bližší tyče srazil do branky.

Do přestávky pak domácí zahrozili náběhem Camary, na druhé straně se střela Sylly otřela o tyčku.

V prvním poločase bylo držení míče výrazně na straně hostů - 40:60 - a po vstupu do druhé části bylo zřejmé, že si Vyškované chtějí zkušeně hlídat pozice se snahou o rychlé brejky. Jenže ten naopak vyšel domácím a parádně jej individuální akcí zakončil Roman Zálešák. Naštěstí hosté kontrovali stejnou mincí, tedy rychlým protiútokem po pravé straně a centrem Patrika Schöna, který zkušený stoper Martin Kouřil poslal »útočným« volejem z náběhu do své sítě. Vyškované tak mohli pokračovat ve své trpělivé hře a v podstatě přes závěrečnou velkou snahu domácích dovedli zápas bez větších potíží k vítězství.

„Hodnocení bych dal do tří částí. Za prvé výsledek, kde jsme maximálně spokojeni. Druhá část je, jakým způsobem to tým odpracoval. Nasazení, jeho přístup a tyhle aspekty, a tam je veliká pochvala. Třetí část hodnocení je nějaká herní kvalita, kde se potřebujeme stále zlepšovat,“ zůstal nad věcí výsledek trenér Vyškova Jan Kameník.

Závěr zápasu zřejmě pro jeho tým mohl proběhnout klidněji. Sedm minut po Kouřilově vlastní brance se rozhodčí v čistém souboji útočníka Tomáše Zajíce s brankářem Pešlem »upískl«, takže odražený míč poslal Patrik Schön do prázdné branky už v přerušené hře…

„Já si myslím, že jsme si určitě nezasloužili prohrát. Výkon v poli nebyl zas tak špatný, ale rozhodlo se v šestnáctkách, kde jsme nebyli tak důslední a důrazní. A soupeři jsme to umožnili. Jednak vlastní brankou, jednak takovou tou nedůsledností, a i ta první branka si myslím, že byla taky zbytečná. Určitě jsme nebyli horší než soupeř,“ konstatoval domácí lodivod Ivan Kopecký.

V reprezentační pauze sehraje Vyškov přátelský duel s rakouským FAC Vídeň. Po ní Kameníkovi svěřence čeká na domácím trávníku v Drnovicích takřka zápas pravdy. V sobotu 14. září dopoledne se na něm střetnou se »stříbrnou« Chrudimí.