Do zápasu vstupují týmy v poněkud překvapivém postavení. Vyškov je třetí, když v sobotu poprvé prohrál, Dukla čtrnáctá, když v minulém kole naopak zaznamenala první vítězství. MFK prohrál doma derby s Líšní 1:2, zatímco Dukla porazila béčko Slavie na jejím hřišti 3:1.

II. liga - F:NL

6. kolo:

FK Dukla Praha – MFK Vyškov

Středa 31. srpna, 17.30 hodin, stadion Juliska, Praha 6.

Tabulka:

3. Vyškov 5 3 1 1 9:4 10

14. Dukla 4 1 0 3 3:7 3

Zápasy v minulém sezoně:

Dukla – Vyškov 2:1 (2:0), 39.

Peterka, 45. Fábry – 78. O. Vintr.

Vyškov – Dukla 1:1 (0:0), 57. Kanakimana – 86. Kozel.

„Porážka nás mrzí, takové derby by asi neměly rozhodovat penalty. Ale to už neřešíme a v žádném případě u nás po první prohře není žádný důvod panice. Je to uzavřená kapitola. Na Duklu ale pojedeme s pokorou, pro mě je stále jedním z hlavních favoritů druhé ligy a její špatný začátek na tom nic nemění. Kvalita tam určitě je a určitě se postupně prosadí,“ upozornil generální manažer MFK Zbyněk Zbořil.

Podobně své pocity vyjádřil i trenér Jan Trousil bezprostředně po prohraném zápase s Líšní.

„Je to pro nás kruté a je škoda, že takový zápas rozhodnou dvě penalty, jenže takový je fotbal. Začátek soutěže není o silných řečech o postupech a sestupech. Je to jen start, ze kterého není třeba dělat závěry. Důležité je, aby se mančaft nebláznil a soustředil se na další utkání,“ upozornil vyškovský lodivod, který by na Dukle měl sestavu skládat z kompletního kádru.