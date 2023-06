Poté, co v pondělí zahájili letní přípravu na novou sezonu, čekala je ve středu zřejmě nejtěžší herní prověrka. Fotbalisté MFK Vyškov podlehli prvoligovému Hradci Králové 1:3 na jeho hřišti.

PŘÍPRAVA: FC Hradec Králové - MFK Vyškov 3:1 (1:0). | Foto: Lubomír Douděra

Domácí „Votroci“, které vede legenda drnovického fotbalu Jozef Weber, už jsou v plné přípravě a odehráli již dva zápasy. Na hřišti to bylo znát. Většinu zápasu měli iniciativu, a také více šancí. Do vedení šli už v osmé minutě. Po centru Šašinky nedal Petr Juliš a brankáři Borkovi zblízka žádnou šanci. Nejblíže k vyrovnání byli Vyškovští v závěru poločasu, kdy se do brejkové situace dostal David Krška, ale domácí obrana ho stihla na poslední chvíli zablokovat.

Poločas: 1:0. Branky: 8. Juliš, 73. Čech, 88. Rada (pen.) – 84. Metsoko. Rozhodčí: Starý – Vodrážka, Matoušek. ŽK: Leibl (HK). Diváků: 370.

Hr. Králové: Vízek (46. Bajza) – Čech (76. Baloun), Juliš (46. Vašulín), Klíma, Kodeš, Krejčí (42. Horák), Kučera (46. Rada), Pilař (46. Pudhorocký), Smrž (76. Hlaváč), Ševčík (67. Leibl), Šašinka (67. Juliš). Trenér: Jozef Weber.

Vyškov: Borek – Ilko (46. Němeček), Sampson, Štěpánek, Oulehla – Sulejman, Jaroš – Krška (46. Jambor), Vintr, Grant – Diallo (46. Metsoko). Trenér: Jan Kameník.

Na 2:0 zvýšil v 73. minutě František Čech, když po rohovém kopu zblízka dorazil sražený balón po hlavičce Vašulína. Hostující trenér Jan Kameník dal šanci několika novým hráčům a jeho svěřenci po druhé brance sympaticky nesložili zbraně. Naopak. Šest minut před koncem jeden z nováčků Metsoko vystihl špatnou rozehrávku domácích zadáků, šel sám na branku a sólo, byť trochu se štěstím zakončil kontaktním gólem. Možnou dramatickou koncovku pak bohužel zrušil zbytečný faul Granta na Leibla, který s míčem prakticky postupoval ven z velkého vápna. Jakub Rada pak nařízenou penaltu bezpečně proměnil.