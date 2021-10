„Výsledek je jednoznačný, ale zápas byl podobný tomu našemu minule ve Vlašimi, kdy jsme to pěti góly odnesli my. Ten zápas byl vyrovnaný a stejné to bylo dnes,“ přiznal trenér Vyškovanů Jan Trousil.

Klíčovým mužem v tomto „školení“ byl ofenzivní záložník jeho mužstva Ondřej Vintr. První gól dal už ve čtvrté minutě, druhý v jednačtyřicáté přibalil hostům do šatny. Hned na začátku druhého poločasu perfektní přihrávkou připravil palebnou pozici Patriku Slaměnovi a o další čtyři minuty stejnou předlohu Davidu Jamborovi. Oba nabídkou nepohrdli. Se stavem 0:4 ze svého pohledu by už těžko něco nadělal i mnohem silnější soupeř, než je v tabulce aktuálně čtrnáctá Chrudim.

„Zápas se mně hodnotí se velice špatně. Ráz mu dal začátek, kdy jsme po individuální chybě hloupě inkasovali. Domácí nám pak dali lekci z produktivity, byli důraznější, víc za tím svým šli. Musím říct, že jsem z nich cítil to odhodlání. My jsme sice jakoby hráli a drželi balon a měli jsme i nějaké šance, ale domácí nás trestali z brejků, což jim sedí, protože mají rychlou přechodovou fázi. Výsledek samozřejmě, ale i náš výkon je pro mě zklamáním. Blahopřeji domácím,“ vystihl hlavní příčiny porážky svého týmu trenér hostů Jaroslav Veselý.

Jestliže měl Trousil k někdy připomínky k defenzivní činnosti obou Vintrových dvojčat, Marek nehrál pro zranění, pak tentokrát nic takového najít nemohl.

„Dva góly, dvě přihrávky. Další dvě gólové akce, ze kterých mohl padnout pátý a šestý gól vypracoval. Ondra byl celý zápas natažený jak na klíček, jeho výkon dopředu je dominantní. Ty akce dopředu jsou jednoznačné, dopředu je to rozdílový hráč. Ano musíte na něho pořád tlačit, aby plnil i tu defenzívu, ale dnes si stoprocentně splnil i svoje úkoly směrem dozadu. Celkově vynikající výkon,“ chválil Trousil.

Samotný hrdina zápasu ovace odmítal. Druhý gól prý dal se štěstím. Ale na hattrick myslel, to přiznal.

„Každý fotbalista chce dát co nejvíc gólů, já jako útočník určitě. Ale myslím, že dnes jsem proměnil to, co jsem proměnit měl a přihrál na to, na co jsem přihrát měl. A důležité je především, že jsme vyhráli. O těchto zápasech se říká, že se nehrají o tři, ale šest bodů. A je to pravda. My jsme je nechali pod sebou a do dalších kol můžeme jít mnohem klidnější. Teď nás čeká série, ze které je potřeba urvat co nejvíc bodů, abychom se za nimi nemuseli honit na jaře a mohli se plně věnovat vlastním výkonům a hře,“ připomněl spokojený Ondřej Vintr.

K pochvale kanonýrovi vyškovský kouč po zápase nezapomněl uznat i zásluhy ostatních hráčů. Při skládání mužstva to totiž neměl zrovna jednoduché. K už „tradičním“ absencím se pro zranění přidal brankář Martin Šustr, stopera či „hroťáka“ Ahmeda Fofanu nepustila na trávník dohoda klubů, protože ve Vyškově hostuje právě z Chrudimi.

„Nějaké varianty na střídání jsme moc neměli, takže jsme museli věřit klukům, těm starším i nedoléčeným, že to prostě vydrží. Pro nás bylo strašně důležité tento zápas zvládnout za tři body, abychom jim odskočili. Úkol je splněný a já jsem strašně moc rád za to, že jsme to zvládli. A navíc i za Štěpána (brankář Štěpán Spurný, pozn. red.), který odchytal svůj první druholigový zápas u nás a nevím, jestli to nebyl vůbec jeho první ve druhé lize,“ dodal k hodnocení Trousil.

Problémy se zraněním po zápase zmínil i šéf protější střídačky, ale jeho hodnocení se od Trousilova diametrálně lišilo.

„I když dostanete jeden gól, nemůžete to považovat za špatně rozehraný zápas. Stačí prostě vyrovnat. Jenže my jsme to hloupými chybami soupeři usnadnili. Před zápasem jsem si to nemyslel, ale bohužel, absence našich tří stabilních obránců se ukázaly být pro nás fatální. Obranná činnost byla katastrofální a v podstatě jsme si ty góly dali sami. V defenzivě chyběla jakákoliv součinnost. Mrzí mě, že ti hráči, co naskočili za zraněné, si o tu šanci měli říct víc. Bohužel neřekli,“ konstatoval zklamaný chrudimský trenér Veselý.