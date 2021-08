A to od 30. minuty, kdy vedl 1:0, hrál už tak zraněními notně decimovaný vyškovský tým oslabený o přísně vyloučené narychlo povolané posily z Líšně Davida Kršky. Vyškov tak slaví historické první druholigové vítězství.

„Uhrát v deseti proti Prostějovu 3:0 a mít tam ještě dvě stoprocentní šance, to je super. Kluky za to musím obrovsky pochválit. Prostějov si za celých devadesát minut nevypracoval, kromě dvou standardek ze dvaceti metrů, ani jednu gólovou situaci. Takže obrovská poklona klukům. Perfektní práce defenzívy a hlavně si kluci dokázali, že ty góly dávat umíme,“ rozplýval se po utkání blahem i úlevou trenér Jan Trousil.

II. liga, F:NL - 6. kolo:

MFK Vyškov

– 1. FK Prostějov 4:0

Poločas: 1:0. Branky: 26. a 65. Kanakimana, 49. Ondřej Vintr, 66. Němeček. Rozhodčí: Zaoral – Mikeska, Bureš. ŽK: O. Vintr, Štěpánek – Omale, Vlachovský. ČK: 30. Krška (Vy.). Diváků: 760.

Vyškov: Šustr – Ilko, Srubek, Štěpánek, Němeček – Kanakimana (80. Dan Jambor), Cabadaj (88. Kameník), David Jambor, Krška – Ondřej Vintr (73. Marek Vintr), Fofana (88. Langer). Trenér: Jan Trousil.

Prostějov: Mucha – Machynek, Bala (71. Bialek), Schuster, Zapletal (46. Vichta) – Bartolomeu, Omale (62. Kopřiva), Jiráček, Kušej (62. Vlachovský) – Koudelka, Žák. Trenér: Jiří Jarošík.

V předchozích zápasech jeho tým neodváděl špatné výkony, ale byl na štíru s koncovkou. Tentokrát v jednom utkání nastřílel víc gólů než v předchozích pěti. A to, jak upozornil trenér, jich mohlo být ještě víc. I v prvním poločase. V oslabení pak domácí perfektně zvládli taktiku pevné obrany a rychlých brejků. Několik akcí hosté odvraceli z vlastní brankové čáry.

„Vyloučení samozřejmě změnilo celý ráz utkání. Museli jsme hrát úplně jiným stylem, než jsme na ně byli nachystaní. Těch pár minut do konce poločasu bylo krušných, protože jsme museli přeskupit řady a věřit, že do poločasu ten gól nedostaneme. Oni sice drželi balon, ale bez výraznější šance. Po poločase jsme šli znova do rozestavení, kdy šel Fofana na hrot, protože jsme nechtěli být zalezlí v bloku před vápnem, to by byla naše smrt,“ upozornil trenér MFK.

Lavičku hostů šéfuje bývalý vynikající český reprezentant Jiří Jarošík. Na Drnovice měl dosud velmi dobré vzpomínky, teď mu dojem trochu zhořkl.

„Na ligové zápasy si moc nepamatuju, možná jsem tu vůbec nehrál, ale určitě jsem tu byl národákem v zápase s Koreou. To bylo moc pěkné. Jsem rád, že se zase hraje na tomto stadionu, i když by možná chtěl malinko doopravit. Ale je hodně fotbalový a líbí se mně tady,“ přiznal ofenzivně laděný zadák.

Je trochu paradoxní, že jeho svěřencům se moc dopředu hrát nechtělo. Od začátku se jim kloudný útok založit nepodařilo, a to i v době, kdy hráli přesilovku.

„Ano, určitě to byl nejhorší výkon, co jsem v Prostějově. Domácí to toho od začátku dali mnohem víc, srdíčko, bojovnost, nasazení. To všechno nám scházelo. U všeho jsme byli druzí a ničím jsme se nemohli chytit. Nezahrál nám vůbec nikdo. To vyloučení nám mělo pomoct, ale na výkonu to nebylo znát. Já si nepamatuju, že by na této úrovni někdo v deseti vyhrál 4:0. Před zápasem bych neřekl, že je to vůbec možné a asi to může být i nějaký historický zápis,“ nevěřícně nad výsledkem kroutil hlavou Jarošík.

Po zápase se samozřejmě diskutovalo kolem Krškova vyloučení. Většinový názor zněl, že i žlutá karta by byla přísná. Dokonce byl slyšet hlas, že někdo by takový zákrok vůbec nezapískal. Co se stalo. Krška vedl míč kolem levé postranní lajny. Po atacích soupeřů mu míč trochu odskočil, a tak si pro něj zajel skluzem. Ze souboje „vyplaval“ zase s míčem u nohy. Ale následovala červená karta.

„Na vyloučení mně vadí, že v jedné situaci jde David Krška po lajně a je dvěma hráči držený rukou za dres. Pomezní rozhodčí by na to měl reagovat. Pak by k tomu zákroku vůbec nedošlo. Jestli to je na červenou, nebo ne, to nemůžu hodnotit, protože jsem ten závěr neviděl. Znova říkám, že kdyby to bylo posouzené už před tím, než k tomu souboji došlo, tak žádnou červenou nedostal… Bohužel, stalo se a teď o něho na jeden dva zápasy přijdeme. I za třicet minut ukázal, že pro nás bude posilou,“ konstatoval Trousil.