Program první letní přípravné jednotky na vyškovském stadionu byl jednoduchý. Po stiscích rukou a přátelských poplácáních po ramenou se hrálo modelové utkání na 3 x 20 minut.

Klíč pro rozdělení do obou sestav byl na první pohled zřejmý. V modrém tým převažovali stávající hráči a oranžové rozlišováky přes trička oblékli adepti na dres druholigového nováčka. V průběhu zápasu ovšem Trousil některé posty prohazoval.

„Teď potřebujeme nové kluky vidět hlavně herně, takže i na dalších trénincích budeme hodně pracovat s balónem a hrát podobné zápasy na celé hřiště,“ zdůraznil.

Jak se dalo čekat, působil modrý tým sehranějším dojmem a vyhrál 5:1. Dva své typické góly z místa v malém vápně soupeře dal Pavel Simr, ze střední vzdálenosti se trefil Tomáš Langer, z penalty Marek Vintr a dorážkou zblízka Štěpán Hladký. Za „oranjes“ vyrovnával na 1:1 Lukáš Hapal. Kromě gólových střelců se z třetiligového kádru na hřišti objevili i kapitán Michal Klesa, brankáři Štěpán Spurný a Tadeáš Sova, Dan Jambor či Ladislav Hanuš. Staronovou tváří by měl být Lukáš Lahodný, který se vrací z Blanska. V podstatě i Marek Vintr, kterého klub chce ze Zbrojovky. Totéž platí pro Michala Sečkáře, který po odchodu z Vyškova úspěšně válel druhou ligu v Prostějově. Trousil se zajímá o ofenzivního olomouckého záložníka Jana Ambrozka z Kroměříže. Jako tradičně před sezonou půjde do přípravy i několik mladých Afričanů.

Program přípravných zápasů Vyškova



Úterý 22. 6.

1. FC Slovácko (1. liga) - MFK (18.00 Širůch v Uh. Hradišti)



Sobota 22. 6.

Sigma Olomouc (1. liga) - MFK (10.30 Slatinice)



Sobota 3. 7.

HS Kroměříž (MSFL) - MFK (10.30 Vyškov)



Sobota 10. 7.

Rosice (MSFL) - MFK (11.00)



Středa14. 7.

Start Brno (divize) - MFK (17.30 Zbýšov)



Sobota 17. 7. - generálka

SK Uničov (MSFL) - MFK (10.30 Drnovice)

O nových hráčích a posilách, nebo „zajímavých jménech“, se kouč moc rozhovořit nechtěl, protože při jejich zkoušení počítá s větší rotací hráčů. A koneckonců o těch největší „trumfech“ se nyní intenzivně jedná.

„Je to také otázka finanční stránky. Ti kluci, které takto máme vytipované a podaří se je získat, se budou do přípravy zapojovat postupně. Každopádně priorita pro nás je mužstvo pokládat odzadu, musíme mít výrazně kvalitního stopera. Honza Krejčí odešel do Rosic a na stoperech sice může být i několik stávajících variant, ale my potřebujeme klasický vůdčí typ, aby řídil celou defenzívu. Takového šéfa, který je schopen číst hru a aby si to před sebou srovnal. Ta pozice je pro nás klíčová. My to na druhou ligu musíme postavit od toho, abychom měli pevnou defenzívu a v ní hráče, kteří nebudou mít strach hrát fotbal i pod tlakem. Směrem dopředu nějaké obavy nemám, tam máme hráčů přetlak. Doufám, že zůstane střídání pěti hráčů, a pak ten útok je pořád možné v zápase okysličit. Věřím, že v ofenzivě tu kvalitu už máme a bude tam,“ naznačil trenér MFK.

Trochu překvapivě působí, že Trousil pro první přípravné zápasy zvolil nejtěžší soupeře. V úterý nastoupí v Uherském Hradišti proti 1. FC Slovácko a v sobotu ve Slatinicích proti Sigmě Olomouc. Tedy prvoligovým klubům.

„Souvisí to právě s rotací více hráčů, i když první zápas měl být až po zhruba desetidenním přípravném cyklu. Ale říkal jsem, že je potřebujeme vidět v herní zátěži. A to té maximální. S Olomoucí jsme byli domluvení a to Slovácko přišlo trochu v předstihu, ale taková nabídka se neodmítá. Naopak. Pro kluky to bude obrovská prověrka, tam nás to svleče donaha,“ vysvětlil Trousil.

Na prvním srazu se samozřejmě hodně hovořilo i rozlosování druhé ligy. Zdá se, že osudí bylo k Vyškovu kruté. Začne na Dukle Praha, která má ambice vrátit se do nejvyšší soutěže, následuje doma (v Drnovicích) derby s Líšní, stříbrným týmem letošní druhé ligy, a třetí kolo zavede MFK do Opavy, která z I. ligy sestoupila a jistě bude chtít co nejrychleji zpět. Trousil to nebere jako tragédii, naopak správně to vidí v obou polohách.

„Bude to nesmírně těžké. Ale stejně bychom tyto týmy v soutěži potkali, takže možná, že je to tak lepší, že nám pomůže nováčkovský elán. Pokud z této série vyjdeme úspěšně, a já věřím, že ano, může to naopak mužstvo pořádně nakopnout, zvednout sebevědomí. A první zápas doma s Líšní. To vyšlo asi vůbec nejlíp, jak mohlo, nebo podobně jako by to byla Zbrojovka nebo Prostějov. Zkrátka atraktivní derby, které, věřím, že přiláká velkou návštěvu,“ zdůraznil vyškovský lodivod.