„Byl to klasický první společný den v novém roce. Sešli jsme se a řekli jsme si, jak budou probíhat následující dva měsíce. Zahráli jsme si mezi sebou. Dnes tu bylo 25 kluků, dalších pět zatím ještě trénovat nemůže a očekávám příchod dalších dvou hráčů. To je aktuální širší kádr, který se postupně, podle toho, jak budou hráči vypadat na trénincích a v zápasech, bude zužovat,“ konstatoval vyškovský lodivod.

MFK Vyškov

Zápasy zimní přípravy:

12. 1. Olomouc - Vyškov (15.00 TL)

15. 1. Vyškov - Hodonín (11.00)

18. 1. Trenčín - Vyškov (18.00 TL)

22. 1. Zbrojovka - Vyškov (10.30 TL)

29. 1. Vyškov - Rosice (11.00)

5. 2. Vyškov - Skalica (13.00)

7. - 13. 2 - soustředění

19. 2. Vyškov - Uničov (11.00)

26. 2. Vyškov - Kroměříž

5. 3. - zahájení jarní části F:NL

Prvních letošních minimálně čtrnáct dnů bude příprava zaměřena vyloženě na rozvoj fyzické kondice, ale zároveň v této fázi přijdou nejtěžší herní prověrky. S prvoligovou Sigmou Olomouc, horkým kandidátem na postup do první ligy Zbrojovkou Brno a účastníkem slovenské nejvyšší soutěže AS Trenčín. S Olomoucí se MFK utká již ve středu na umělém trávníku sportovního centra mládeže Zbrojovky Brno v Brně-Brněnských Ivanovicích.

„Ze začátku jsme chtěli mít těžší soupeře, a to se splnilo tím, že jsme dostali nabídku hrát Zimní Tipsport ligu. Takže teď tyto zápasy s Olomoucí, Zbrojovkou a Trenčínem kluky dokonale prověří a ukáží nám, kteří budou schopni v týmu zůstat. My sami určitě zůstaneme u toho, že chceme mladé hráče, kteří se chtějí prosadit. Takové ty typy, v tom dobrém slova smyslu, fotbalových rafanů. Jako se nám to podařilo třeba s Jamborem, Srůbkem nebo Slaměnou, kteří přišli z prvoligových klubů a rozhodně se do nejvyšší soutěže chtějí vrátit. Tou formou chceme jít dál. K tomu budeme čekat, jakým způsobem dopadnou víza Afričanů a kluků zvenku, které bychom chtěli. Platí, že musí být nadstandardní a mohou tým ještě zvednout,“ ujistil Trousil.

MFK Vyškov vstoupí do Zimní Tipsport ligy zápasem se Sigmou Olomouc

Po podzimní části druhé ligy je vyškovský nováček na desátém místě tabulky se sedmnácti body. Na jaře chce rychle přidat další, aby se vyhnul nepříjemným bojům o záchranu. Zimní příprava proto bude mimořádně důležitá a náročná. Kromě Zimní Tipsport ligy se MFK v přípravných zápasech utká s předními týmy Moravskoslezské ligy a dalším slovenským klubem Skalicou.

„Po skončení podzimní části druhé ligy a dovolených měli kluci individuální tréninkové plány a v nich čtrnáctidenní kondiční blok. Teď už je budeme mít na očích a věřím, že se nám podaří vybrat kádr, který bude schopný naše jarní cíle splnit,“ je přesvědčený trenér Vyškovanů.