„Ač se nikdy nevyjadřuju k výkonu rozhodčího, tak po tom, co jsem shlédl situace, které zápas prakticky rozhodly, jednoznačně nemám pro sudí omluvu a vůbec nerozumím tomu, jak takovýmhle způsobem mohou řítit druholigový zápas,“ nezvykle si po utkání ulevil trenér Vyškovanů Jan Trousil.

Jím naznačené nejvyhraněnější okamžiky byly tři. Ve 26. minutě, za stavu 1:0, poslala vlašimská obrana ve vlastním pokutovém území k zemi Bienvenue Kanakimanu, rozhodčí však nechal ve hře pokračovat. V 50. minutě Václav Svoboda zakopl ve velkém vápně Vyškova o bránícího Kanakimanu, ale tentokrát se píšťalka rozezvučela a hosté dostali k dispozici pokutový kop. Mladý vyškovský brankář Antonín Kinský si na střelu Jakuba Křišťana sice sáhl, ale míč si cestu do sítě našel.

II. liga – F:NL

26. kolo:

MFK Vyškov – FC Vlašim 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 18. O. Vintr – 61. (pen.) Křišťan. Rozhodčí: Ulrich – Hurych, Pochylý. ŽK: Kanakimana, Harušťák (oba Vyš.). Diváků: 578.

Vyškov: Kinský – Oulehla, Harušťák, Štěpánek, Ilko – Kanakimana (81. Lual), Cabadaj (66. Ackroyd), Lahodný, Lacík (81. Němeček) – Moučka (69. Sedlák) – O. Vintr (69. Klesa). Trenér: Jan Trousil.

Vlašim: Vágner – Icha, Broukal, Breda, V. Svoboda – Rigo (46. Solomon), Zinhasović (86. Krunert), Křišťan, Jurásek (90+3. Lehoczki) – Suchan (90+3. Kneifel) – Gning (84. Toula). Trenér: Martin Hyský.

Do třetice to nejen v ochozech vřelo patnáct minut před koncem. Aktivní Kanakimana dostal dlouhý pas za obranu, už už se protahoval kolem stopera Davida Broukala a ten zatáhl záchranou brzdu ostrým skluzem na obě nohy útočníka. Obvyklý trest za to bývá červená karta, ale i v tomto případě sudí nechal pokračovat ve hře.

„Beny šel jeden na jednoho a dostal se před stopera, který trefil s balónem obě jeho nohy. Pak proto musel střídat. A rozhodčí nepochopitelně, jak hlavní tak pomezní, z toho alibisticky utekli, že trefil balón,“ nemohl kouč MFK ztrávit verdikt arbitrů ještě dlouho po zápase.

Ten jinak nabídl poměrně slušnou podívanou na dva rozdílné herní styly. Techničtější hosté měli častěji míč v držení, ale jinou větší šanci než penaltu neměli. Domácí byli směrem dopředu přímočařejší a rozhodně některé akce gólem skončit mohly a měly.

Skóre otevřel Ondřej Vintr po samostatném náběhu na vlašimského gólmana Matyáše Vágnera, který mazácky zakončil technickou střelu k tyči. Ještě v prvním poločase se Vágner vyznamenal při střele Kanakimany. V poslední minutě se po hlavičce Filipa Štěpánka a několika tečích se balón zastavil na brankové čáře a hosté jej stihli uklidit mimo nebezpečí. Ve druhém poločase se sice Vlašim snažila tlačit před velké vápno domácích, ale obranu ze hry nepřekonala. Na druhé straně nedotáhl gólový brejk do koncovky Barabáš Lacík a podobně skončilo i několik dalších vyškovských akcí.

„Já Vlašim řadím úplně nejvýš k těm TOP mančaftům druhé ligy. Kombinačně jsou výborní. My jsme se na to připravovali a první poločas jsme je zaskočili aktivní hrou. Hned od začátku jsme si vytvářeli šance. Po penaltě Vlašimi narostla křídla a já si cením si toho, jak to kluci nakonec zvládli,“ zdůraznil Trousil.