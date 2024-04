V zimní přestávce se Kameníkův tým hodně obměnil a mladý kouč dlouho hledal jak jej vyladit. Nejednou zmínil, že jednou z příčin nedobrých výsledků a výkonů je přístup hráčů k utkání. Herní projev proti Chrudimi naznačil, že je na dobré cestě. A že možná už uhodil i na tu správnou stranu naznačilo i pozápasové hodnocení trenéra hostů Radka Hronďáka. Na otázku novinářů, proč se jeho týmu nedařilo eliminovat přednosti soupeře mimo jiné řekl.

Fotbalisté Vyškova konečně oslavili první jarní výhru. S Chrudimí mohli i výkon

„Na Vyškov jsme se samozřejmě připravili. Viděli jsme zápasy na videu, byl jsem se na ně i podívat. Takže jsme trošku věděli, co očekávat a jak na ně hrát a oni nás vlastně také ničím nepřekvapili. Já si myslím, že i jejich trenér s tím má problém, jako že, kdy se jim chce a kdy se nechce…," nechal kouč Chrudimi bez dalšího komentáře.

S Chrudímí byla vidět ta kaldná strana. Vyškovský lodivod tentokrát opravdu v tomto směru nemohl mužstvu téměř nic vytknout. Jeho připomínky byly spíše herního charakteru a on věří, že tohle je ten odrazový můstek k návratu někdejší pohody do týmu a tedy samozřejmě i výsledků.

„Trošku to z nás spadlo a můžeme se znova nadechnout. Za to vítězství musím hráčům poděkovat a doufat, že je to ten odrazový stupínek, řekl bych nová epizoda tohoto týmu, ve které potvrdíme ten bodový zisk. Dneska tam byl náznak toho, že se dostáváme tam, kde bychom chtěli být. Něco tam bylo už v minulých zápasech. S Táborskem určitě a i v některých pasážích ve druhém poločase v jinak jasně nepodařeném zápasu na Spartě jsme naznačovali, že tohle by mohl být ten správný směr. Dnes bylo potřeba do těch hráčů nalít sebevědomí a snad se to i podařilo a hlavně konečně si sáhnout na tři body,“ zdůraznil Kameník.