2. LIGA - ChNL:

FK Varnsdorf – MFK Vyškov

8. kolo, neděle 1. září, 17.30 hodin, stadion Kotlina.

Tabulka:

4. Vyškov 7 3 3 1 7:4 12

10. Varnsdorf 6 2 2 2 11:7 8

Vzájemné zápasy v minulé sezoně: Varnsdorf – Vyškov 1:1, Vyškov – Varnsdorf 2:1.

„Zatím měli zajímavé výsledky a především se dokázali prosazovat střelecky. Ano, zejména v Brně, ale oni jsou co do ofenzivy opravdu nebezpeční. Po stranách mají rychlostní typy hráčů a velmi silní jsou kombinačně ve středu, ale i po těch okrajích. Dobře jsou na tom ve standardních situacích, zahrávaných hlavně Kouřilem a Kubistou. Takže nás zase čeká silný a stabilní druholigový tým, který je hůř čitelný, protože používá více rozestavení,“ upozornil kouč MFK.

Pro jeho tým hovoří statistika vzájemných utkání. Ve druhé lize Vyškov prohrál jediné, a to hned to první, v srpnu 2021 ve Varnsdorfu 1:2. Následovala čtyři vítězství a jedna remíza. Pozitivní náladu ve vyškovském táboře jistě podpořila i výhra v minulém kole. Oba tým měly brněnské soupeře. Kameníkovi svěřenci po zlepšeném výkonu ve druhém poločase porazili Zbrojovku 1:0, naproti tomu Severočeši prohráli stejným výsledkem v Líšni. Na druhou stranu Kameník přes vítězství nemohl přehlédnout rezervy v herním projevu. Na jeho gusto a samozřejmě i přání fanoušků se tým trápí v koncovce, ať už v útoku nastoupí kdokoliv.

„Od útočníků čekáme, že budou mít čísla, tedy gólová. To se nám zatím nedaří, ale jsme trpěliví a snažíme se dobře pracovat, dobře trénovat tak, aby se kluci do těch šancí dokázali dostávat a proměňovat je. Aby to prostě nějakým způsobem dostali do sebe. Ten potenciál tam cítíme, ať je to Zajíc, Zakaria, nebo Daniel Nbonu, ale zatím to v zápasech neprodali. Ale jsme a zůstaneme nároční, budeme to od nich vyžadovat a doufáme, že se to v nich probudí,“ naznačil Kameník.

Do Šluknovského výběžku tým vyrazí bez obránce Milana Piška, který dostal od disciplinární komise stopku na jeden zápas za čtyři žluté karty. Několik hráčů se potýká z drobnými zraněními, ale to kouč nepovažuje za podstatné. „Kromě Milana budeme kompletní,“ zdůraznil.