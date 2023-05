Své šance na účast v kvalifikaci o postup do první ligy zvyšují fotbalisté MFK Vyškov. Po 28. kole zůstanou na druhém místě FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Na domácím trávníku v Drnovicích dnes dopoledne porazili Sigmu Olomouc B 2:0 a v boji o dvě barážové příčky, ale teoreticky ještě i o přímý postup, jim už zůstali prakticky jen tři konkurenti.

V druholigovém utkání fotbalisté MFK Vyškov (bílé dresy) porazili Sigmu Olomouc B 2:0. | Foto: MFK Vyškov

Rezerva prvoligové Sigmy přijela do Drnovic s vizitkou šňůry tří výher a jedné remízy, při skóre 12:4. Domácí tým, ale určitě nevyděsila. Vyškovští soupeře zaskočili rychlými góly Bienvenue Kanakinamy a Alexise Elandiho. Navíc si tentokrát na hřiště přinesli očividně větší zodpovědnost v plnění defenzivních úkolů. Ze hry hostům prakticky žádnou šanci nepovolili, takže, byť byl obrázek hry podobný jako v minulém domácím střetnutí s Příbramí, remízová historie se neopakovala. MFK tak drží druhou příčku za Karvinou.

II. liga – F:NL

MFK Vyškov

– SK Sigma Olomouc B 2:0

Poločas: 2:0. Branky: 3. Kanakimana, 12. Alexis Elandi. Rozhodčí: Voukoun – Pfeifer, Cichra. ŽK: Štěpánek, Srubek, Lahodný, Souaré – Poulolo, Fiala. Diváků: 660.

Vyškov: Kinský – Němeček, Srubek, Ramathan, Souaré – Lahodný, Štěpánek (65. Touré) – Kanakimana (87. Ilko), Vintr (65. Mafwenta), Alégué Elandi (85. Lacík) – Bayo (87. Klesa). Trenér: Jan Kameník.

Olomouc B: Digaňa – Langer, Bednár, Poulolo, Galus – Spáčil (65. Fabiánek - 90+3. Cubo) – Matoušek (23. Šíp), Slaměna, Mikulenka (46. Zlatohlávek), Uriča (65. Grečmal) – Fiala. Trenér: Augustin Chromý.

„Relativně brzo se nám podařilo vstřelit dvě branky a defacto jsme se pak snažili o to, abychom to utkání v další fázi měli pod kontrolou. Byli jsme stále poctiví dozadu a snažili se vytvářet příležitosti, které by vedly ke vstřelení třetí banky. Řekl bych, že jsme se poučili z utkání s Příbramí. Dnes jsme mohli na první poločas navázat hned v první minutě druhého. Byla tam jasná šance zvýšit na 3:0. Nepovedlo se ale, myslím si že v dalším průběhu utkání jsme dělali to, co jsem říkal, snažili se poctivě bránit a chodit do otevřené obrany soupeře a vytvářet si další šance. Těch příležitostí tam bylo docela dost, ale měli jsme být přesnější ve finální fázi,“ komentoval výsledek domácí trenér Jan Kameník.

Už ve třetí minutě se Alexis Alegue uvolnil na levé straně přes obránce a míč posadil přesně na hlavu zezadu nabíhajícího Kanakimany. Před ním byla jen opuštěná branka, nešlo ji minout. O tři minuty později Aleque křížnou ranou šajtlí těsně minul vzdálenější šibenici. Za dalších šest minut už byl za aktivitu odměněný, když z pozice u pokutové značky propálil chumel těl před brankovou čarou. Pak sice domácí postupně zase trochu zvolnili tempo, ale zaskočení hosté se v prvních pětačtyřiceti minutách na nějaký odpor nezmohli.

„Zápas jsme si prohráli již v úvodu, kdy domácí po dvou našich chybách dvakrát skórovali. Snažili jsme se následně napadat a hrát útočně, do koncovky jsme se ale ve zbytku poločasu nedostávali. Druhá půle byla vyrovnaná, domácí rychlonozí hráči ale hodně zlobili. Byli důraznější a silní na míči. Naši hráči takovou dynamiku a dynamickou techniku nemají. Musím pochválit kluky za to, že to nezabalili. Aktivní hrou jsme získali hodně přímých kopů. Bohužel ze hry jsme si toho moc nevytvořili,“ konstatoval po zápase trenér olomouckého béčka Augustin Chromý.

Jak naznačil Kameník, mohl se zápas definitivně rozhodnout krátce po startu druhé části. Míč protáhl do pokutového území zprava Kanakimana, přihrávkou našel úplně volného Ondřeje Vintra, jenže ten nedokázal od trávníku odskočený míč poslat do prázdné branky. Možná tenhle moment mladou Sigmu probudil a postupně vyrovnala hru. Ale výraznější práci domácí brankář Antonín Kinský až do 84. minutě stejně neměl. V ní si perfektně zakroucená tvrdá střela Michala Galuse levačkou zprava už už hledala cestu do bližší šibenice, ale Kinský tam byl bravurní „pružinou“ včas.

„Musím pochválit hráče za předvedený výkon. Zejména ve druhém poločase to začínalo mít charakter takové té zodpovědnosti. Myslím tím do defenzívy. Začínáme tam plnit věci, které se tam mají dělat. Samozřejmě je tam stále rezerva a je potřeba dál pracovat, abychom v tom byli ještě kompaktnější. A stále taky i na finální fázi, abychom zejména po těch rychlých protiútocích akce lépe zakončovali,“ dodal nový vyškovský lodivod.

Možná tím měl na mysli i poslední útok celého zápasu, kdy šli tři vyškovští útočníci na dva obránce, ale Fandje Touré se rozhodl zakončit sám a prakticky narazil do „zdi“.

Po tomto víkendu bude mít FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA na programu už jen dvě kola. To předposlední odehrají Vyškované opět doma, už ve středu nastoupí v Drnovicích proti Jihlavě. Pokud nebude postupová tajenka rozluštěna, tak rozhodnutí přijde v závěrečném kole v neděli. MFK pojede do Chrudimi. Všechny zápasy posledních dvou kol se budou hrát ve stejném čase od 17.00 hodin.