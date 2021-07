„Teď ještě nemůžeme kádr zeštíhlit. Musíme počkat až budeme mít u nás fyzicky na tréninku hráče, se kterými jednáme,“ vysvětlil trenér Jan Trousil.

Někteří noví hráči se už objevili v sestavách přípravných zápasů s prvoligovými soupeři 1. FC Slovácko (1:6) a Sigmou Olomouc (0:3). V sobotním ve Slatinicích se Sigmou Trousil sledoval především stopera Filipa Štěpánka, který je kmenovým hráč Fastavu Zlín, a ofenzivního Jana Ambrozka z Uničova.

„Filip minulou sezonu odehrál ve třetí lize v Hanácké Slavii Kroměříž. Podal velice kvalitní výkon. Na podhrotu mě velmi potěšil Honza. Hrál tam sám a byl hlavně v prvním poločase naším rozdílovým hráčem. Proto jsme měli tolik ofenzivních situací. To jeho řešení je originální. Velice slušný zápas odehrál na levém křídle Beny,“ chválil kouč Vyškova. Beny Myienga je dalším zkoušeným Afričanem.

Šéf vyškovské lavičky byl po utkání mnohem spokojenější než po první konfrontaci se Slováckem. Ale samozřejmě s výtkami.

„Zase hrála většina kluků, co tvořili základní kádr ve třetí lize, ale musím říct, že se s tím vyrovnali celkem dobře. Sice jsme si zase nechali dát zbytečného góla z rohu, ale každopádně to byl lepší zápas než proti Slovácku. Ukázalo nám to, na čem musíme zapracovat. Tedy především na těch standardkách. K nim budu mít výhrady. V profesionálním fotbalu jejich řešení velmi často rozhoduje a my jsme tam strašně hodní, necháme se odblokovat a potom tam hráči dorážejí do prázdné branky. Takže tam musí být daleko větší agresivita. A platí to i o útočných standardkách, ve kterých jsme se ve třetí lize prosazovali. Ale prvoligoví hráči jsou na to připravení a u těch standardek jsou hodně agresivní. Měli jsme jich dost, ale nějak výrazně jsme z nich nezahrozili. Takže musíme daleko víc pracovat na standardních situacích, zvýšit agresivitu a vyvarovat se těch zbytečných chyb, které jsme udělali,“ naznačil naznačil vyškovský lodivod, co jeho svěřence bude v přípravě čekat.

Na konci tohoto, víceméně ještě kondičně laděného, týdne sehraje Vyškov třetí přípravné utkání. V sobotu dopoledne (10.30) se na trávníku vyškovského stadionu střetně s třetiligovou Kroměříží.

„Zatím zůstáváme ve stejném složení a tento týden bude takovým vrcholem kondiční přípravy. Ještě pět dnů to tedy bude tlak na fyzičku. Potom už to budeme směrovat herně. Kompletní osmnáctku do pole plus tři gólmany pro druhou ligu bych chtěl mít na hřišti během dalších čtrnácti dnů,“ zdůraznil Trousil.