Na trávník by tam měla vyběhnout podobná sestava, jaká hrála proti 1. FC Slovácko (1:6). I tento zápas tedy ještě bude testem hráčů ze stávajícího kádru, kteří se chtějí ve druholigovém týmu udržet. Herní projev si ale trenér Jan Trousil představuje trochu jinak, než se jeho tým prezentoval proti Slovácku. Hlavně ve druhém poločase.

Přípravný fotbal:

Sigma Olomouc – MFK Vyškov

Sobota 26. června (10.30), ve Slatinicích

„Utkání určitě splnilo svůj účel. Ale… Kluci si ověřili, že když plní to, co jsme si před zápasem řekli, tak to funguje. První poločas byl velmi slušný a z naší strany to mělo parametry. Přitom Slovácko hrálo v první půli v silnější sestavě, ale nepřehrávalo nás a nedostávalo se do moc šancí. Do druhé půlky jsme vystřídali čtyři hráče a k tomu se nám v padesáté minutě zranil Frederick, který byl spolu s Hanušem na stoperu velice kvalitní. Jak odešel, tak se nám hra zbořila jako domeček z karet. Navíc si kluci přestali věřit a začali jsme dělat velké chyby. Prakticky se nám to rozsypalo a dostali jsme rychle góly,“ přes rozdíl dvou tříd měl vyškovský kouč k prvnímu přípravnému zápasu výhrady.

Z nových tváří hráli jen Marek Vintr a kromě Fredericka i další hráč z Afriky. V Olomouci bude sestava podobná, ale vedle Fredericka, jehož zranění není vážné, chce Trousil vyzkoušet stopera Štěpánka ze Zlína.

„Takže to zase bude prakticky třetiligový tým, protože kluci, se kterými jednáme, pořád ještě nejsou dotažení. Bude to další prubířský kámen pro kluky, co jsme měli ve třetí lize. Slovácko nás ve druhém poločase vyškolilo, ale já doufám, že se z toho kluci poučili a budou plnit to, co jsme si řekli, celých devadesát a ne jen prvních pětačtyřicet minut,“ dodal trenér MFK.

V dalších zápasech už Vyškov bude hrát proti třem soupeřům z Moravskoslezské ligy a jednomu z divize. Ale hlavně by v nich už měli postupně nastupovat nové posily.

„Oba zápasy nám jasně ukážou s kým ze třetiligového kádru můžeme počítat pro druhou ligu. Od pondělí, nejpozději úterý už by měli přicházet noví hráči, které máme vytypované, abychom sestavu zkvalitnili a postupně doladili,“ zdůraznil Trousil.