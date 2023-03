Po bezgólové remíze v Táboře s FC Táborsko sehrají fotbalisté MFK Vyškov první domácí jarní zápas s Opavou. Na stadionu v Drnovicích bude mít utkání výkop v tradičním čase zítra v 10.15 hodin.

V bílém dresu je v akci Filip Štěpánek. | Foto: Filip Ježek

V úvodním kole Opava remizovala na domácím hřišti s olomouckou rezervou a podobně jako Vyškovští z Tábora to považuje spíše za ztrátu. Slezané otočili skóre z 0:1 na 2:1, ale tři minuty před koncem inkasovali vyrovnávací gól.

II. liga - F:NL:

MFK Vyškov – SFC Opava

18. kolo, sobota 11. března, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

3. Vyškov 17 8 6 3 29:17 30

12. Opava 17 5 5 7 16:16 20

Na podzim: Opava – Vyškov 0:1 (0:1) 28. Matys.

„Ten zápas odehráli velice dobře, zdravě agresivně, ve velké

rychlosti. Zkrátka vypadají velmi dobře. Pro nás z toho vyplývá, a také z výkonu v Táboře, že v naší hře musí mít daleko víc agresivity ve finální fázi. Ta přechodová fáze byla v pořádku, ale ve finále nám chyběl důraz, abychom to do toho gólu nějak dotlačili. Měli jsme velice dobré útoky, ale bez koncovky. Takže celý týden byl v připravě kladený důraz tu agresivitu. Pokud chceme uspět, musíme se v ní Opavě jednoznačně minimálně vyrovnat,“ zdůraznil před zápasem trenér Jan Trousil.

Spolu s kolegy asistenty Josefem Mazurou a Rostislavem Horáčkem budou šestnáctičlennou nominaci a sestavu skládat z kompletního kádru. Nikdo není zraněný. Už na předsezonní tiskové konferenci Trousil upozornil, že Slezané se v zimě dost posílili a že pravděpodobně ještě nazabalili boj o postup nebo baráž. Kvalitu soupeře aktuálně potvrdil i kapitán týmu Filip Štěpánek.

„Z mého pohledu má Opava moc dobrý tým, který sice nefiguruje v první pětce, ale věřím, že na jaro budou sbírat hodně bodů a posunou se v tabulce na vyšší příčky. Každopádně uděláme vše pro to, abychom jim zabránili v bodování s námi. My jsme odhodlaní nechat tři body v Drnovicích a uděláme pro to na hřišti maximum. A já se moc těším i na naše fanoušky. To co se předvedli v Praze na Slavii překvapilo nejen nás, ale i spoustu jiných příznivců fotbalu. Udělali nám tam nádhernou kulisu a doufám, že jich do Drnovic přijde spousta, aby nám v tom boji pomohli,“ přeje si stoper nebo středový defenzivní štít Trousilova souboru.