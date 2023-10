Diváků na zápasech MFK Vyškov na stadionu v Drnovicích stále přibývá. Poslední duel FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Prostějovem tam vidělo 1523 fanoušků, v MOL CUPu přišly na prvoligové Teplice dokonce skoro dvě tisícovky (1830).

Ilustrační. | Foto: MFK Vyškov

Přesto je vedení klubu zřejmě přesvědčeno, že možnosti v tomto směru zdaleka nejsou vyčerpány. Takže pro své fanoušky připravilo do zbývajících domácích zápasů podzimní části sezony unikátní nabídku – zlevněné vstupenky. Jedná se o utkání s Viktorií Žižkov, SFK Opava a Duklou Praha.

„Vstupné na všechny tři duely můžete získat právě teď v kompletním balíčku, a to za 250 korun. To znamená, že vás jeden zápas vyjde na necelých 85 korun. Za lístek v předprodeji na jednotlivý zápas by dospělý zaplatil 120 korun. Ženy, děti a senioři pak mají standardně předprodej za 100 korun, takže balíček se jednoznačně vyplatí úplně každému návštěvníkovi. Při porovnání s cenami vstupenek přímo na místě potom vychází balíček jako ještě mnohem výhodnější volba,“ zdůraznil manažer komunikace a PR MFK Kryštof Severa.

Vyškované po odehraných jedenácti kolech vedou tabulku druhé nejvyšší domácí soutěže a Severa upozorňuje, že tři letošní závěreční soupeři jsou velice atraktivní.

„Náš tým je skutečně rozjetý a už nyní má na kontě spoustu krásných výsledků. Uspěl například i na hřišti Zbrojovky Brno, jež platí za jednoho z hlavních favoritů na postup do první ligy. Z poháru jsme vyřadili prvoligové Teplice. Po zásluze se tak svěřenci trenéra Jana Kameníka nachází na čele soutěže, kde drží náskok před druhou Duklou Praha. Právě s tímto protivníkem se navíc utkáme na závěr podzimu doma, což slibuje pořádně třaskavý souboj o nejvyšší umístění,“ připomněl tiskový mluvčí.

Jako první v rámci „balíčku“ se v Drnovicích v sobotu od 10.15 hodin představí nováček se slavnou minulostí Viktoria Žižkov. Informace, kde a jak zakoupit společnou vstupenku najdete na https://mfkvyskov.cz