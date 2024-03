„Věřím tomu, že jsme se teď v zimě posílili velmi dobře co se týče do ofenzívy. Přišli zajímaví hráči. Máme nejvyšší ambice a věřím tomu, že budeme hrát v horní polovině tabulky. Chci, abychom se dotáhli na barážová místa a dostat pod tlak mužstva, která jsou nad námi,“ řekl k jarním plánům vlašimský trenér Martin Hyský.

Fotbalisté Vyškova jen poodhalili novou tvář. Vlašimi vzala v závěru vítězství

V Drnovicích se potvrdilo, že to nebyly plané výroky. Jeho tým bez úhony přežil vzedmutí lídra na začátku obou poločasů a ve většině zápasu si Vlašim vedla hodně sebevědomě.

„Vývoj utkání měl nějakou svoji dynamiku a nějakou svoji situaci, kterou jsme my museli řešit. Nicméně, řekl bych, že ve druhé půlce a částečně už i v první, jsme začali chytat tempo toho utkání. Ale byla to jen ojedinělá pasáž a my, pokud chceme být úspěšní, tak tuhle intenzitu a tuhle vůli a víceméně i běžeckou aktivitu musíme hrát hned od začátku,“ viděl to podobně i trenér MFK Jan Kameník.

Ten to nemá lehké. Pro jaro a postupové ambice klubu musel připravit hodně změněný tým. S Vlašimí mu navíc vypadli dva »vykartovaní« hráči ze základní sestavy, Filip Štěpánek a Lukáš Lahodný, některé fotbalisty ještě nemá k dispozici.

„Zvykáme si na to být a hrát spolu, ale nemůžeme to brát jako berličku, nebo se na to vymlouvat. Prostě v jednotlivých fázích utkání a hlavně v útočné se musíme chovat lépe, to znamená herněji a efektivněji. Je tam příliš mnoho technických chyb, které nám vyhazují balóny mimo nebezpečnou zónu pokutového území. Chybí nám dobrá finální a předfinální fáze. Tam je potřeba mít větší kvalitu,“ přidal vyškovský lodivod k hodnocení zápasu.

Všechno to by se podle něj mělo zlepšit, jakmile bude mít k dispozici všechny členy širšího kádru.

„Teď nám pořád chybí Stralman, pořád nám chybí Kayondo, kde se řeší víza. Přicestovat má Musa, což je další hráč, který nám visí v Africe a nemůžeme ho dostat zpátky. Měli jsme dva vykartované Štěpánka a Lahodného. V momentu, kdy tady těch pět hráčů, plus jeden ofenzivní hráč, který je na cestě, to znamená šest hráčů bude zpátky, takv kádru tedy už nebude šestnáct lidí, ale jednadvacet dvaadvacet hráčů a už se utvoří zdravé konkurenční prostředí a hráči budou bojovat o své místo. A některé věci budou jasně dané,“ věří Kameník.

Jen bod ze dvou utkání neodpovídá tomu, co si představoval před jarním startem. A zatím tedy ani herní styl. Kromě doplnění kádru vidí řešení v trpělivosti a pracovitosti. A samozřejmě sbírání bodů…

„Nastavení je takové, že si na sebe musíme zvyknout a musíme dobře pracovat. Ty body si musíme teď vzít venku, to znamená na Sigmě.

„Kdybychom před zápasem s Vlašimí měli brát bod, tak pro nás byl málo. Po zápase musím říct, že jeden je pro nás skoro vítězství, protože tým se zvedl. Za to je potřeba hráče pochválit. Není jednoduché se z takového stavu zvednout, ale oni si za tím šli a pomohli i střídající hráči. Viděl jsem tam kvůli s výsledkem něco udělat. To si myslím, že jsou dobré odrazové můstky, a proto je potřeba pokračovat v načaté práci,“ zopakoval šéf lavičky MFK.

Třetí jarní zápas se Sigmou Olomouc B se bude hrát v pátek od 17.00 hodin na Andrově stadionu v Olomouci.