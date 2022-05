Velké zklamání, zápas jsme ale neprodali, vzkázal Ševčík po porážce s Žižkovem

Tvořivý záložník si v sobotu připsal desátý start v sezoně, za Zbrojovku naskočil do 118 prvoligových duelů, dohromady nastřádal v nejvyšší soutěži 277 startů. „Moc jsem si to užil, moje kariéra byla strašně dlouhá a opravdu jsem z ní vyždímal, co šlo. Dal jsem do toho všechno, promítám si začátky, kde všude jsem byl. Brno mám hodně rád, už když jsem před deseti lety přišel, od začátku jsem se tady cítil doma. Jsem rád, že jsem se mohl na rok vrátit a uvidíme, co bude dál. Potřebuji si teď odpočinout, ale u fotbalu bych rád zůstal,“ doplnil Zavadil.

Vedle něj se s brněnským dresem rozloučili také Adrián Čermák, Peter Štepanovský, Jan Moravec a Damián Bariš. První dva naskočili v základní sestavě, zbývající tandem sledoval duel jen z tribuny. „Jsou to kluci, kterým končily smlouvy, už je prodlužovali, což nejde donekonečna. Pokud bychom neudělali tohle rozhodnutí, zavíráme si dveře na příchod jiných hráčů. Tyhle kluky jsme nějakým způsobem vyzkoušeli, měli možnost prosadit se do budoucna. To je v profi fotbale naprosto běžná věc,“ uvedl brněnský trenér Richard Dostálek.

Zbrojovka Brno - Táborsko 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 66. Řezníček – 21. Liepa. Rozhodčí: Dorušák – Vodrážka, Melichar. ŽK: 62. Berkovec, 69. Hlavica – 53. Holiš. Diváci: 2588.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Hlavica, Štěrba, Čermák, Šural – David Jambor (64. Fousek) – Nečas, Blecha (82. Endl), Ševčík, Štepanovský (64. Kohoutek) – Řezníček (C) (90+3. Zavadil).

FC MAS Táborsko: Zadražil – P. Plachý, Navrátil (C), Mezera, Tusjak – Vozihnoj (90+2. Mrsic), Liepa (68. Svatek), Holiš, Javorek (46. Krch), Kosek (78. J. Šplíchal) – Tijani (78. J. Mach).

Na startu přípravy chce místo odcházejících fotbalistů přivítat prvoligové posily. „Představa našeho realizačního týmu je taková, abychom začali přípravu se čtyřiadvaceti hráči v kabině. Víme, kolik nám odchází hráčů, takže je musíme nahradit,“ pronesl Dostálek.

Zbrojovka potřebuje posílit na několika místech sestavy, dlouhodobě řeší potíže se stopery, ale vyztužit musí také kraje obrany či zálohu. „Víme, že první liga bude o hodně náročnější než druhá, to znamená, že potřebujeme přivést kvalitní hráče do základní sestavy, abychom byli konkurenceschopní. Naši hráči dobře odpracovali druhou ligu, za to jednoznačně zaslouží pochvalu. Teď musíme vyhodnotit, s čím si můžeme dovolit jít do první ligy,“ poznamenal trenér.

Na začátku duelu s Táborskem převzal Dostálek cenu pro nejlepšího kouče sezony, kterého volili kapitáni a trenéři. Ti vybírali i nejlepšího hráče ročníku, stal se jím brněnský útočník Řezníček, s osmnácti góly král střelců druhé ligy. „Překvapilo mě to, nebudu lhát, že ne. Všechno si sedlo, jak mělo, sezona byla fantastická. Ovšem skončilo hodně kluků, musíme posílit a dobře se připravit na první ligu. Snad to zvládneme,“ vyhlížel kapitán Řezníček.

Jedinou kaňkou sobotního slavnostního večera byla remíza 1:1 s Táborskem. „Chtěli jsme uhrát sedmdesát bodů, takže nám jeden chybí, abychom byli spokojení. Do zápasu jsme šli ve složité situaci, ještě se nám nestalo, aby hráli čtyři stopeři v obranné čtyřce, ale nechtěli jsme podstupovat riziko, že změníme rozestavení v posledním kole. Na lavičce seděli tři zdraví hráči, bohužel nás závěr soutěže postihl v nepříjemných situacích, ale i tak myslím, že jsme měli utkání vyhrát,“ doplnil Dostálek.