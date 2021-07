Utkání se dlouho vyvíjelo tak, jako většina předchozích. Poměrně slušný herní projev nebyl dotažen do úspěšné koncovky. A protože Uničov je velmi zkušené mužstvo, dokázal trestat vyškovské chyby.

„Do třicáté minuty to byl z naší strany velice dobrý výkon. Chtěli jsme si zkusit na Duklu hlavně napadání a tu půlhodinu nám to vycházelo. Sebrali jsme jim dost míčů a měli jsme tam situace, které měly skončit ohrožením brány. Pohužel pokračovalo špatné řešení finálních věcí. Strašně moc jsme to chtěli vyťukat až do vápna, místo, aby přišla střela, zaběhnutí hráče za obranu,“ popsal bezgólový úvod zápasu trenér Vyškovanů Jan Trousil.

MFK Vyškov – SK Uničov 3:2



Poločas: 0:1. Branky: 75. Štěpánek, 87. Fofana, 90. Klesa – 34. Kamas, 60. Bača. Diváků 300. Hráno v Drnovicích.

Vyškov: Šustr – Ilko, Fofana, Štěpánek, Slovák (46. Klesa) – Jambor (46. Mgienga), Lahodný (78. Jaroš), Cabadaj, Ambrozek, Němeček (46. Simr) - M. Vintr (46. Macej). Trenér: Jan Trousil.

Uničov: Uvízl (46. Kalina) – Můčka, Koutný, Straňák (46. M. Vybíral), Koutek - Svoboda, Bača, Dittmer (46. Diblík), Kamas – Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Další pasáž do přestávky pak označil za nejhorší v celé letní přípravě. Po ztrátě míče přišel rychlý uničovský brejk a úspěšně zakončený Vojtěchem Kamasem.

„Těch posledních patnáct minut prvního poločasu, to byla katastrofa. Mužstvo totálně vypadlo hry, hlavně střed hřiště a stopeři. Soupeř dal gól a měl další dvě tisícíprocentní šance, kdy Šustr zlikvidoval dva samostatné nájezdy,“ hromoval vyškovský lodivod.

Opět to byly naivní chyby. V prvním případě domácí umožnili soupeři dlouhé sólo poté, co sami zahrávali rohový kop. Ve druhém stopeři špatně vystavili soupeře do ofsajdové pasti. Naštěstí tato zaváhání gólman Martin Šustr napravil.

Do druhého poločasu Trousil dost pozměnil sestavu. Zůstali všichni čtyři obránci a střeďoví hráči, včetně nové tváře Tomáše Cabadaje ze Zlína. Na kraje zálohy přišli Michal Klesa a Beng Mgienga, na podhrot Martin Macej a na hrot Pavel Simr. Vyškov se vrátil k nátlakové hře z úvodu první půle a zase si vytvářel šance. Čisté gólové příležitosti měli Simr a Macej, ze strany šel sám na branku Mgienga. Pohužel stejně neplodná byla koncovka a zákonitě přišel trest. Po jedné nenápadné akci zprava a centru před branku trefil zcela volný David Bača krásnou střelou šibenici.

Do konce zápasu chyběla půlhodina a hosté zřejmě udělali chybu, že si vítězství chtěli jen pohlídat. Stáhli se na svoji polovinu a umožnili Vyškovu zvýšit tlak. Z něho se pak rodily šance a uničovské fauly. Dva potrestali střelami z přímých kopů Filip Špepánek a Michal Klesa. Na 2:2 vyrovnával Ahmed Fofana krásnou střelou pod břevno po centru Klesy z rohového kopu.

„Pochvala klukům za to, jak to otočili, a že se poprvé vyhrálo a generálka neskončila prohrou. To je pro ně dobře. Ale já musím vidět i ty nedostatky. Zápas byl od kluků velice dobře zvládnutý herně, ale těch úvodních patnáct minut mě obrovsky naštvalo. Nemůže se stát, že dostanete góla na 0:1 a tím to končí. Nemůžeme se zbláznit a otevřít celý střed hřiště. Místo toho abychom vyrovnali, tak nabídneme soupeři dvě nebo tři stoprocentní šance. To bylo samozřejmě špatně a určitě si to s klukama rozebereme, kdo se jakým způsobem choval,“ shrnul Trousil hodnocení generálky.

„Do Vyškova jsme nejeli pro nějaký výsledek. Měli jsme za sebou těžký týden. V zápase jsme si chtěli fyzicky sáhnout na dno a snažit se Vyškovu sekundovat, což se v prvním poločase dařilo. Vyškováky v prvním poločase podržel brankář Šustr, který nepřipustil rozhodnutí už za poločas a dal svým spoluhráčům šanci bojovat po přestávce o lepší výsledek. Ten pro nás samozřejmě mohl být lepší, ale jsem spokojený,“ řekl k utkání trenér Uničova Dušan Žmolík.

Zápas v podstatě potvrdil slova šéfa vyškovské střídačky po středeční bezgólové remíze s divizním Startem Brno. To Trousil řekl, že věří, že střeleckou mizérii může prolomit jeden vydařený gól. Ten přišel až těsně v závěru a po něm hned další dva. Trousil je také přesvědčený, že v Drnovicích bude mít jeho tým to pravé domácí prostředí.

„Už to zázemí na vás tady dýchne tím, že se tu hrál velký fotbal. Celé postředí je hodně fotbalové a trávník výborný. Přišli i fanoušci a určitě si sem najdou cestu i na mistráky. Myslím si, že se tu kluci budou cítit jako doma a že za Vyškov vypustí duši i na stadionu v Drnovicích,“ věří vyškovský lodivod, který tu sám v dresu Zbrojovky Brno sehrál několik prestižních derby s Drnovicemi.

Historické první utkání vyškovského fotbalu v domácí druhé nejvyší soutěži – FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE - sehraje MFK v sobotu 24. července odpoledne v Praze na Julisce s Duklou, o týden podzději pro změnu dopledne přivítá v Drnovicích brněnský SK Líšeň.