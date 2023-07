Už jen jeden zápas prověří připravenost fotbalistů MFK Vyškov na start nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Pro generálku si do Drnovic pozvali účastníka slovenské nejvyšší soutěže MFK Skalica. Zápas se bude hrát v sobotu v 10.30 hodin.

Jan Kameník, trenér fotbalistů MFK Vyškov. | Foto: mfkvyskov.cz

Po čtvrtém přípravném utkání s třetiligovým Blanskem (4:2) trenér Vyškovanů Jan Kameník příliš nejásal. Výkon svých svěřenců hodnotil spíše kriticky. O to víc očekává od konfrontace se slovenskou nejvyšší soutěží.

Generálka:

MFK Vyškov – MFK Skalica

Sobota 15. července, 10.30 hodin v Drnovicích. Poslední přípravné utkání Vyškova na start FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Při zápase si zájemci mohou zakoupit permanentní vstupenky na novou sezonu. Více o cenách a předprodeji najdete na: www.mfkvyskov.cz

„Na ten zápas se těšíme. Zase to bude trošku jiná typologie soupeře. Je to tým, který se relativně v klidu zachránil v první lize, takže má svoji kvalitu. A těšíme se i na to, že budeme hrát Drnovicích a že toto utkání už bude mít, řekl bych takovou kulisu, která se blíží ligovým zápasům. Doufám tedy, že přijde dost fanoušků, jak teď sobotu, tak hlavně potom tu další, kdy v Drnovicích budeme hrát první mistrovský zápas s Příbramí,“ sdělil kouč Vyškovanů.

Ti derby ve Vavřinci s Blanskem hráli bezprostředně po kondičním soustředění ve Velkých Losinách, se kterým byl Kameník naopak velice spokojený.

Dosud odehraná přípravná utkání MFK:

Hradec Králové – Vyškov 3:1 (1:0), 84. Metsoko.

Myjava (II. liga) – Vyškov 0:4 (0:1), 43. Ilko, 66. Krška, 80. Jaroš, 87. Rogožan.

Olomouc B – Vyškov 2:2 (1:1), 17. Metsoko, 81. Grant.

Blansko – Vyškov 2:4 (1:0), 48. a 68. Lual, 63. Diallo, 77. Traore.

„Soustředění se nám vydařilo, jsem za to moc rád. Byli jsme pohromadě, měli jsme zajištěný veškerý komfort, který jsme potřebovali. Včetně velmi dobrého tréninkového hřiště. Možná to na nás v tom utkání s Blanskem zanechalo trošku únavy, protože jsme tam opravdu trénovali dost. Ale celkově musím říct, že to soustředění se vydařilo podle našich představ,“ zdůraznil.

V letní pauze samozřejmě i ve Vyškově dochází k obměně v kádru. V přípravných zápasech trenér zkoušel nové hráče a fotbalisty stažené z hostování. Jednání o konkrétních příchodech a odchodech zatím nejsou uzavřena, vyjma dvou nových jmen. Mezi střelce se v přípravných utkáních už zapsali Afričané Metsoko a Diallo.

„Představy o složení týmu se samozřejmě rýsují a oni oba rozšiřují možnosti. Metsoko je typově hráč, který tu chyběl. Vysoký s elegantním pohybem, dobrý na balonu a dokáže se prosadit i v koncovce. Takže jsme rádi, že jsme ho přivedli. Diallo, to je typologie spíše krajního hráče, takového křídla, který umí vyhrávat souboje jeden na jednoho. Je zajímavý svým pohybem i koncovkou. Takže nás doplní právě v těch ofenzivních řadách ze strany,“ naznačil Kameník.

Na rozdíl od generálky Vyškova, bude pro Myjavu zítřejší zápas předposlední přípravou. Příští sobotu se ještě utká s druholigovým maďarským Mosonmagyaróvárem. První slovenskou ligu odstartuje 29. července domácím utkáním s FC Zlaté Moravce. Vyškovany čeká první utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 22. července v 10.15 v Drnovicích s Příbramí.