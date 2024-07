I v Drnovicích se potvrdilo, že tak velká obměna bude potřebovat nějaký čas, aby si všechno, jak se říká sedlo. Ve vyrovnaném utkání s pátým týmem posledního ročníku slovenské druhé ligy měli navrch obrany, takže šancí na obou stranách bylo minimum. Tu největší v 63. minutě spálil po hrubce střídajícího Tomáše Svobody hostující Jakubík. Po zpětné přihrávce Rapavého byl ve vyškovském pokutovém území zcela volný, měl čas si přihrávku zpracovat, ovšem střelu zbrkle poslal mimo tyče branky střežené Jiřím Borkem.

Příprava:

MFK Vyškov – FK MŠK Považská Bystrica 0:0

Rozhodčí: Zoral – Dohnálek, Marek. ŽK: Štěrba – Kucharčík, Zemko. Diváků: 120.

Vyškov: Borek – Němeček, Piško (64. Sekou), Vedral, Štěrba – Ulbrich (76. Nbonu), Sylla (76. Novák), El Azzouzi (46 T. Svoboda), Lacík (46. Egbri), Schön (64. Conde), Zajíc. Trenér: Jan Kameník.

Pov. Bystrica: Kalina (46. Baláž) – Vaculík, Kucharčík, Matějčík, Čurik (70. Krasňan) – Jánošík, Zemko (70. Pagáč – 83. Solík), Cisár, Tancík (90. Mitaš) – Boris (46. Jakubík) – Ernek (46. Rapavý). Trenér: Peter Jakuš.

„Nedokázali jsme se prosadit, soupeři jsme asi dvakrát nabídli nějakou šanci a nějaké momenty jsme přežili. Nula vzadu je možná odrazovým můstkem, ale do ofenzívy toho bylo málo,” uznal po utkání trenér Vyškova Jan Kameník.

Podobně jako v předchozí přípravě v Dunajské Stredě byl i v generálce herní projev jeho svěřenců »živější« po přestávce a vystřídání několika hráčů. Rozdíl ovšem byl v koncovce. Na Žitném ostrově Vyškované otočili stav 0:1 na 4:1. V Drnovicích sice ve druhé půli měli jasnou převahu, ale končilo to jen závary před brankou soupeře většinou po rohových kopech. Kombinací středem se domácí prosadili jen jednou. V 53. minutě byla »z jedničky« po ose Egbri – Sylla – Ulbrich velice pohledná, ale posledně jmenovanému finálovou přihrávku obránci na poslední chvíli srazili na roh.

„V první půli nám dlouho trvalo, než jsme se dostali do hry. Bylo to takové syrové s prvky nervózního posledního přáteláku před startem soutěže. Ve druhém poločase jsme hru více rozběhali a rozhýbali. Dařilo se více věcí, jež snesly přísnější měřítko, ale ke gólu to nevedlo,” podotkl Kameník.

Dvě minuty před koncem brankář hostů Kalina při vybíhání před pokutové území svoji obrannou hlavičku poslal k Egbrimu, jenže trefit prázdnou branku z jeho pozice bylo těžké. Z dálky, velkého úhlu a i pro kop poměrně vysoko odskočený míč.

„Výsledky v přípravě nejsou rozhodující. Byla krátká, nebylo tam mnoho zápasů a zkoušeli jsme hodně hráčů. V tomto týdnu musíme všechno vyhodnotit a i z toho mála informací, postavit na Prostějov to nejlepší, co tady teď máme,“ zdůraznil vyškovský kouč.

První zápas o body s Prostějovem se bude v Drnovicích hrát v tradičním čase, v sobotu 20. července v 10.15 hodin.