Plán se zadrhl hned ve druhém kroku. V anglickém týdnu se fotbalisté MFK Vyškov utkávají s celky ohroženými sestupem. Nabízela se tedy možnost uhrát maximální počet devíti bodů. Jenže po šťastném vítězství nad Třincem přišla ve středu nejtěsnější porážka v Prostějově. Ve druhém poločase o ní rozhodl gólem z penalty domácí kapitán Jan Schaffartzik.

Ve vloženém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY fotbalisté Vyškova prohráli v Prostějově 0:1. | Foto: Deník/David Kubatík

Kdo čekal, že dva góly v třinecké síti probudí vyškovské kanonýry, byl zklamaný. V Prostějově se opět projevila hlavní bolest, která vyškovský tým provází prakticky od začátku jara. Vcelku solidní hru nedokáží hráči zúročit efektivní koncovkou.

„Na jaře je to pořád dokola to stejné – nejsme schopni dát gól. Tři zápasy po sobě ukazujeme velmi dobré první poločasy, kdy jsme ve velkém tlaku a vytváříme si šance, ale nakládáme s nimi trestuhodně. Prostě nejsme schopní odskočit do vedení. Chybí důraz v zakončení,“ už po několikáté po zápase mrzelo trenéra Jana Trousila.

Poločasové vedení jeho tým už potřebuje jako sůl. Ve druhých pětačtyřiceti minutách se totiž na hráčích už postupně projevuje určitá deka, křečovitost, obavy z dalšího rýsujícího se neúspěchu.

„Druhý poločas byl prakticky to stejné. Na začátku se sice objevilo pár nadějných příležitostí, ale scházela agresivita ve vápně. A potom přišel nákop v 68. minutě. Někde z půlky do vápna na naše tři hráče a tři jejich. Ani nevím, co se v tu chvíli stalo. Najednou se píská penalta. Gólman zařval, že má balón, hráč to pod ním podkopl a pískala se penalta, protože tam asi Tonda Kinský byl později. Darovali jsme jim obrovský dáreček, který využili,” ulevil si Trousil.

Šmardova vítězná premiéra. Prostějov získal s Vyškovem první jarní výhru

Prostějovští nejsou v lehké situaci a proti týmu z horních pater tabulky hráli evidentně na jistotu vzadu s čekáním na tu svoji příležitost. Jak upozornil Trousil, hosté jim ji nabídli sami.

„Prostějov sice hrál hodně zezadu, ale dostávali jsme se k nim, bohužel finále těch nadějných situací jsme neřešili dobře. A když už ten gól nedáme, tam nesmíme vytvořit takovouhle triviální chybu, protože to byl prakticky jejich jediný nákop, který šel až do vápna. A jak jsem řekl, ani nebyl nějak složitý k řešení, ale my jsme z toho udělali nesmyslně situaci, která skončila proměněnou penaltou,“ ulevil si kouč Vyškovanů.

V utkání celkově byli hosté aktivnější, ale nedařilo jim otevřít gólový účet. Prostějov hrozil spíše z ojedinělých úniků, na něž defenziva hostů s tou jedinou výjimkou nacházela správnou odpověď.

„Prostějov gól dal, my ne, takže jeho vítězství je zasloužené. Je úplně jedno, jak obraz hry vypadá, my se obrovským způsobem trápíme v koncovce. S tím zápasy vyhrávat nemůžeme. Chybí mně tam, že by se někdo obětoval, byl ochoten tam skočit po hlavě a prostě gól tam dotlačit. Skáče to tam na malém vápně a jenom se díváme na balon, s tím, že nám sám spadne na kopačku. Máme hru a držení balónu a dostáváme se i do šancí, jenže nedorazíme to tam,” zopakoval Trousil aktuální hlavní problém svého týmu.

V sobotu dopoledne jeho svěřenci přivítají na domácím stadionu Drnovicích poslední tým tabulky béčko Slavie Praha.