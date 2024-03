„Čeká nás velmi nepříjemný, houževnatý a motivovaný soupeř, který bude chtít sbírat body do jarní části sezony stejně jako my. Určitě bude hrát dobře do defenzívy a v útoku hrozit různými způsoby. Musíme se na to připravit,“ řekl pro klubový web trenér MFK Jan Kameník.

II. liga – F:NL:

SK HS Kroměříž – MFK Vyškov

Sobota 2. března, 14.30 hodin, stadion Jožky Silného.

Tabulka:

1. Vyškov 16 10 4 2 30:16 34

13. Kroměříž 16 5 2 9 17:25 17

Na podzim: Vyškov – Kroměříž 5:1 (2:0), O. Vintr 2, Diallo, Souaré Check, Štěpánek – Dočkal.

Samozřejmě i na to, že se proti jeho hráčům postaví hodně obměněný domácí tým. Slavia je nováčkem druhé ligy, v zimě přivedla šest nových hráčů a jistě ne proto, aby seděli na lavičce. Největší posilou měl být navrátilec Silný, ale má zdravotní potíže a jeho zítřejší start je nepravděpodobný. Posilou by měl být i středopolař Machalík, na kraj obrany Wala, do zálohy Kiška, šanci dostanou také Vincour s Martinkem, kteří v Kroměříži hostují z Opavy, respektive z Brna. Naopak zůstal defenzivní záložník Kudela ze Slovácka.

„S koncem podzimu jsme hned začali pracovat na tom, aby se kádr zkvalitnil. Měli jsme vytipované hráče. Někteří vyšli, jiní ne, ale mančaft je slušný, na úrovni. Má velké předpoklady k tomu, aby soutěž zachránil. Jsme sice devět bodů od baráže, naším hlavním cílem ale zůstává záchrana. Chceme mít tým, který udrží tempo hry po celých devadesát minut, bude nebezpečný, aktivní a důrazný po celý zápas,“ potvrdil Kameníkův odhad stylu hry soupeře třiapadesátiletý trenér Slavie Martin Onda, který převzal tým na konci podzimní části po Bronislavu Červenkovi, jenž zamířil do Zlína.

Poměrně dost změn proběhlo i v Kameníkově partě. A odešli i klíčoví hráči. Pro trenéry bývá vždy nejtěžší nahradit kanonýry. Takže Vyškov přivedl hlavně ofenzivní fotbalisty a trenér věří, že jeho tým bude i bez svého podzimního nejlepšího střelce Metsoka góly dávat.

„Metsoko, to je ztráta gólů, a také asistenci, které on měl. S tím je potřeba se vyrovnat. Ale nejen s tím, samozřejmě ta odměna kádru byla značná takže je potřeba co nejrychleji adaptovat do týmu hráče, kteří přišli, aby co nejdřív dělali to, co po nich vyžadujeme,“ sdělil vyškovský lodivod.

Pro utkání by měl mít k dispozici kompletní mužstvo, takže odhadovat sestavu je velmi obtížné. V posledním přípravném utkání v Myjavě, které MFK vyhrál 2:0, nastoupili: Stejskal – Delferriere, Štěpánek, Sylla, Němeček, Lahodný, Schön, Mafwenta, Fomba, Bayo, Diallo. Střídali: Derka, Ilko, Krška, Kamara, Nghabo, Svoboda, Moučka, Aberkane.