V týmu má výsadní postavení, přesto je to kolektivní hráč. Kolik vychytal nul si mladý brankář fotbalistů MFK Vyškov Antonín Kinský přesně nepamatuje, prý sedm nebo osm. Rozhodně preferuje konečný vítězný výsledek celého týmu, třeba s inkasovanými góly.

Antonín Kinský, brankář druholigového MFK Vyškov. | Foto: MFK Vyškov

Takže těch nul má od soboty na kontě osm a tomto hodnocení mu mezi brankáři FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY patří třetí příčka. Také jeho zásluhou Vyškov sahá po postupu do nejvyšší soutěže. V zápase se Sigmou Olomouc B řešil vlastně jen jeden složitější problém. Šest minut před koncem ve své levé šibenici kočičím skokem lapil Galusovu tvrdou nebezpečnou střelu z trestného kopu.

„Já jsem tam samozřejmě od to, abych něco chytil. A jak to vypadalo, tak to bych nechal zhodnotit ostatní,“ s úsměvem odmítal gratulace.

Nicméně zákrok to byl důležitý, protože koncovku jinak domácími kontrolovaného zápasu by inkasovaný gól mohl hodně zkomplikovat. Vyškovští s tím mají i čerstvé zkušenosti…

„Myslím si, že jsme tenhle zápas zvládli dobře. Výborně jsme do něj vstoupili, řekl bych dost aktivně. Už ze začátku jsme se dostali do tlaku, z čeho byl vlastně první gól. Pak přišel druhý a i když se hra postupně trochu srovnala, tak si myslím, že kombinačně jsme pořád hráli dobře,“ ocenil výkon svých spoluhráčů.

Od těch defenzivních i z branky cítí větší zodpovědnost. Vlastně přesněji, což po zápase kvitoval i trenér Jan Kameník, zodpovědnost celého týmu ve hře dozadu.

„Do druhé půle jsme samozřejmě šli, s tím, že jsme pokud dáme třetí gól, tak to bude skvělé, protože tím by se zápas pravděpodobně rozhodl. Ale zároveň víme, že za stavu dva nula už není jakoby úplně třeba se někam extra hnát. Hlídat si hru, rozkouskovat a soupeře do ničeho nepouštět. Klidně trošku slízt a nechat je hrát. Víme, že máme brejkové hráče, tak se pokusit z toho něco vytěžit. Tohle byl záměr a myslím, že se to povedlo. Máme tři body, takže jsme spokojení,“ ujistil gólman, který ve Vyškově hostuje ze Slavie Praha.