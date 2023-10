Nebývá zvykem, že rozjetý a bodující tým vítá přestávku v soutěži. Po těžkém utkání s Viktorií Žižkov (2:0) to ale trenér fotbalistů MFK Vyškov Jan Kameník připustil.

Jan Kameník_trenér MFK Vyškov_FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | Foto: Michal Málek

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, tedy druhá nejvyšší domácí soutěž „kopíruje“ reprezentační pauzu, ve které národní mužstvo nastoupí v kvalifikaci na mistrovství Evropy 2024 v Albánii a doma proti Faerským ostrovům.

„My si teď hlavně musíme trošku odpočinout, protože to táhneme relativně dlouho bez nějaké pauzy. Teď tedy tu reprezentační využijeme k tomu, abychom hráče dali do pořádku, protože jsou t. Hráči se pořád na něco chystají, pořád poslouchají nějakou taktickou přípravu, ať už na tréninky nebo na zápasy. Takže teď je potřeba, abychom z toho na chvilku vypadli a odreagovali se. A potom to další pondělí před Jihlavou, abychom prostě byli připraveni co nejlépe a byli odhodlání uhrát znova dobrý výsledek,“ řekl kouč MFK.

Sobotní zápas lídra tabulky s jedenáctým znovu znovu potvrdil, že ve druhé lize nejsou lehká utkání. Domácí sice drželi taktovku utkání ve svých rukou, ale byla tam i pasáž, kdy mohli prohrávat o dva i tři góly. V té době je podržel brankář Jan Stejskal a zaslouženě si tak připsal třetí vychytanou nulu. Před tím doma Olomouc B a v Brně se Zbrojovkou, vždy 1:0.

„Soupeř na nás byl velmi dobře připravený a my jsme na to velmi těžko nacházeli recept. Vycházel z hlubšího postavení. My jsme v něm nenacházeli cestičky a když už jsme nějakou tu skulinku našli, tak jsme nedali přihrávku, jakou jsme potřebovali a soupeř nám to prostě eliminoval,“ mj. poznamenal Kameník.

Přes několik šancí hostů ocenil podíl obránců na čistém kontě svého týmu. Zejména proto, že v sestavě musel improvizovat. Ze základní jedenáctky pro zranění vypadl Check Souaré a kouč nasadil nejdéle sloužícího vyškovského hráče Davida Němečka.

„David hrál velmi dobře. Je to hráč, který se umí připravit a který odehrál už dobré utkání s Teplicemi. Vím, že pokud nastoupí, tak že dokáže nejen odvést to svoje, ale ještě přidat i něco navíc. V celé obraně působí velmi dobře Filip Štěpánek a myslím si, že je to ten její správný lídr. Dokazuje to nejen v zápasech, ale i v tréninkovém procesu. Takového lídra prostě potřebujeme,“ zodpověděl Kameník dotazy na výkony konkrétně těchto dvou hráčů.

Výborné výkony a výsledky jeho týmu prakticky stabilizovaly návštěvu na utkáních v Drnovicích nad tisícovku diváků. Většinou se tu domácí fandové fotbalem baví a nakonec na podzim pošesté v řadě tleskali vítězství svého týmu. Tentokrát se ale z tribuny občas ozvaly i hlasy nevole. Mladý vyškovský trenér bere i tyhle kritiky pozitivně.

„K divákům se vracím prakticky pokaždé v pozápasovém hodnocení. My cítíme, že nám fandí, ale dneska jsem vnímal, že někdy byli už i kritičtí, protože jsme se opravdu moc nedokázali dostat do své hry a nenabízeli jsme jim tolik situací, na které jsou možná zvyklí. Takže se dostáváme pod tlak i v rámci fanoušků, ale i tohle nás musí motivovat a hráči to musí tolerovat a brát. Když hrajeme doma, musíme ukázat nějakou kvalitu, abychom na ochozy přitáhli další fanoušky. Je potřeba všem, kteří sem chodí poděkovat. A ať jsou klidně na nás kritičtí, to nás může jen posouvat dopředu,“ zdůraznil lodivod vyškovského týmu.