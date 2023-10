Byla to černá sobota vyškovských druholigových klubů. Všechny nastupovaly v domácím prostředí a v roli favoritů, ale doma nezůstal ani bod. Sérii odstartovala porážka fotbalistů MFK s Opavou (1:3), navázali nezdarem hokejisté, kteří padli s Novým Jičínem (3:7) a kaňku zvětšili futsalisté Amoru prohrou s brněnským týmem Atraps (4:6).

Vyškovští fotbalisté (v bílém) doma prohráli s Opavou 1:3. | Foto: Deník/VLP Externista

Nejvíce smutno asi bylo po dopoledním utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Drnovicích, protože MFK má letos postupové cíle a ztráta se Slezany může být pořádně citelná. Pro svěřence trenéra Jana Kameníka jde teprve o první domácí a druhou porážku za celý podzim. Tou první byla ztráta v Chrudimi (1:2). Kouč samozřejmě hledal příčiny a soudí, že obě byly z jiného soudku.

„Zatímco s Opavou to bylo hodně o důrazu a soubojích, v Chrudimi více šlo o schopnost držet balón, hrát a kombinovat. Ale ani v této činnosti jsme dnes nebyli dostatečně přesní, balóny nám uskakovaly od noh a zdálo se mně, že v těch fotbalových věcech jsme byli dost pomalí, tedy v rychlosti jejich řešení. Prostě v momentech, kdy jsme situaci měli už relativně dobře nachystanou, tak tam prostě přišlo něco, co nás o tu šanci připravilo. Ztratili jsme míč, nebo nám to ukopli, anebo nám ho jednoduše soupeř sebral. Bohužel, dnes jsme tu ofenzivní kvalitu, abychom se prosadili, prostě neměli,“ konstatoval po utkání vyškovský lodivod.

Opava do Drnovic přijela s jednoduchou taktikou zajištěné obrany s pokusy o rychlé brejky. Koneckonců jako většina vyškovských soupeřů. Vyšla jí a navíc znovu potvrdila zranitelnost vyškovské defenzívy. Bohužel to ale vypadá i na problémy na opačné straně. Brankostroj MFK se teď trochu zasekl. Za prvních devět kol nového ročníku II. ligy Vyškovští svým soupeřům nastříleli 22 branek. V posledních pěti kolech jen šest. V Brně se Zbrojovkou a v Jihlavě jeden zásah stačil na tři body ve Varnsdorfu na jeden. Tentokrát nikoliv. Dost výmluvný je v tomto směru i poměr střel, jak jej u vedl portál onlajny.com: na branku 2:3, mimo 2:0…

„Dostali jsme tři branky v domácím prostředí, což se nesmí stávat. U obou prvních dvou gólových situací jsme byli vždy o krok později a nechali jsme soupeře zakončovat v pokutovém území. Prakticky bez žádného tlaku na něj. Ke třetí situaci, po které byla penalta se nebudu vyjadřovat, bylo to pro mě daleko, abych to posoudil. Jde o velkou nepříjemnost, pokud rychle srovnáte na 1:1 a pak do tří minut se utkání opět překlopí pro soupeře. A znova taháte za kratší konec. Řekl bych, že ve druhém poločase jsme si vypracovali jen platonický tlak, který byl jen o tom, jestli se nám podaří srovnat nebo nám soupeř uteče v nějakém brejku. Řekl bych, že se zápas zlomil těsně před tou třetí inkasovanou brankou, kdy jsme tam měli velkou šanci šanci Vintrem a po protiútoku jsme dostali gól z penalty. Potom jsme si vytvářeli už pouze závary a neměli jsme dostatečný tlak do pokutového území, abychom zakončili nebo to prostě nějak dostali do branky,“ smutně shrnul Kameník.

Přes evidentní zklamání neopomněl pochválit diváky, kterých se v Drnovicích opět sešlo víc než tisíc. Spolu s hlučnými Opavany na „béčku“ vytvořili zápasu slušnou fotbalovou kulisu.

„To je to nejcennější, co můžete mít. To znamená fanoušky, kteří jsou s vámi, i když se nedaří. Za to je potřeba jim poděkovat. Bohužel my jsme jim toho dnes moc nenabídli. Proto, abychom sem ty lidi zase pozvali, potřebujeme předvést větší kvalitu a musíme se prostě naučit hrát zápasy i s tímto typem soupeře, který je hodně důrazný a chodí tvrdě do soubojů. Když chceme pomýšlet na ty nejvyšší příčky, tak je potřeba zvládat i tenhle ten typ zápasu, kdy to třeba víc bolí, a musíme umět přidat tu naši fotbalovou kvalitu,“ naznačil vyškovský kouč, co asi bude s hráči v rozboru zápasu probírat nejvíc.

V toto týdnu bude mít možnost »aplikace« kvality hned dvakrát. Ve středu MFK nastoupí v Praze na Julisce proti Dukle. V sázce bude postup do čtvrtfinále pohárové soutěže MOL CUP. O body pak bude znovu hrát v sobotu derby v Brně-Líšni. Na Dukle se bude hrát od 13.30 hodin, v Líšni o půl hodiny později.