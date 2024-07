Se zbrusu novým týmem vstoupí do své čtvrté sezony ve druhé lize fotbalisté MFK Vyškov. Nový ročník soutěže, která změnila název na Chance Národní liga, zahájí v sobotu s podobným cílem, ale bohužel i největším problémem, který se s klubem vleče už delší dobu. V úvodním utkání se dopoledne v domácím prostředí v Drnovicích střetnou v derby s Prostějovem.

Sportovní plány zůstávají ty nejvyšší.

„Po dvou sezónách, kdy jsme se snažili dostat do první ligy, nemohou být cíle nízké. A to se vším respektem k ostatním týmům. Máme zajímavou soutěž, na níž se těšíme. Chceme být co nejvíce nahoře a jít zápas od zápasu. Máme z velké části nový kádr a bude pro nás zajímavé sledovat, jak si všechno sedne,” mj. řekl předseda správní rady Martin Chalupecký.

Plnění bude na týmu a samozřejmě hlavní zodpovědnost zůstává na bedrech trenéra Jana Kameníka.

„Kádr prošel během léta hromadou změn. Indicie, že tomu tak bude, se objevovaly. Nicméně realita potom předčila veškerá očekávání. Je výzvou kádr postavit znovu a přivést hráče, za nimiž si budeme stát, budou dobře charakterově nastavení a splní výkonnostní parametry. Hlavním záměrem bylo přivést do týmu novou osu hráčů z Česka, potažmo Slovenska. Přišli Vedral, Zajíc nebo Štěrba. Očekávali jsme současně ze strany Blue Crow hráče, kteří by doplnili zkušenější osu – a myslím si, že se to víceméně podařilo. Jsou tam ještě nějaká dvě tři volná okénka, takže stále máme možnost kádr doladit,” sdělil kouč.

Mužstvo naopak opustili někteří hráči, kteří tým táhli. Jeden z nejdéle sloužících borců Lukáš Lahodný zamířil do Prostějova, kapitán Filip Štěpánek do Zbrojovky Brno a krajní bek Pavol Ilko do Líšně. Klub jim vyšel vstříc a Kameník je přesvědčený, že náhrady jsou adekvátní. Na druhou stranu připustil, že letní příprava letos byla poměrně výjimečná. Noví hráči přicházeli postupně a kouč ty nejžhavější želízka měl možnost otestovat prakticky jen ve dvou zápasech. V prvních dvou si zahráli i kluboví dorostenci.

„O optimální sestavě představu máme. Hráče jsme viděli v přípravných zápasech a hlavně na trénincích. Vypadali dobře a určitě mají na to klubové cíle plnit. Samozřejmě je jasné, že tím hlavním měřítkem budou až zápasy druhé ligy,“ upozornil kouč.

Méně optimisticky hovořili představitelé klubu o průběžném největším problému, kterým je působiště pro mistrovská utkání. Generální manažer Zbyněk Zbořil potvrdil, že na jaře dokonce hrozilo, že v případě úspěchu v baráži by klub hrál prvoligová utkání v Praze na Stadionu Bohemians. MFK spolu s dalšími kluby dostal pro II. ligu roční výjimku pro splnění licenčních technických požadavků stadionu v Drnovicích.

„Kdyby nedávná baráž vyšla, hráli bychom v Praze, což je pro tento region nesmysl. Musíme si uvědomit, že teď už není kam uhnout. Dostali jsme společně s několika dalšími kluby výjimku, přičemž na jejich stadionech se už třeba pracuje. Musíme dostat k jednomu stolu společně všechny lidi, kteří to mohou ovlivnit. Jdeme do čtvrté sezony v druhé lize a za tu dobu se nezměnilo vůbec nic. Když si to všechny strany neuvědomí, tak OK a budeme se s tím muset smířit. Anebo se k tomu postavíme čelem a budeme něco dělat. Všude se prezentujeme jako městský fotbalový klub a naše argumenty musí jasně zaznít i na radnici. Něco se musí začít dít, jinak profesionální fotbal v tomto regionu ke 30. červnu 2025 končí,” naznačil možný Zbořil černý scénář, který si samozřejmě nepřeje.