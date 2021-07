Oba trenéři vyzkoušeli všechny zdravé hráče ze širších kádrů, takže v obou poločasech hráli jiné sestavy. Hostující druholigový nováček si udržoval mírnou převahu, Rosice poctivým fotbalem potvrdily pověst předního týmu Moravskoslezské ligy.

FC Slovan Rosice

– MFK Vyškov 2:1

Poločas: 0:0. Branky: 80. Černý, 82. Selinger – 87. Marek Vintr. Rozhodčí: Mayer – Bělák, Malimánek. Diváků: 50.

Rosice – 1. poločas: Zádrapa – Černý, Zezula, Krejčí, Vítámvás – Novák, Praks, R. Buchta, Koláčný, Pazourek - Přerovský. 2. poločas: Zádrapa -Šenk, Malár, Černý, Kršák – Šíp, Selinger, Novák, Sedláček, Drbal - Dobrovodský. Trenér: Michal Kugler.

Vyškov – 1. poločas: Šustr – Ilko, Štěpánek, Hanuš, Beňo – Myienga, Todvič. T. Langer, Jambor, Němeček – Macej. 2. poločas: Spurný – Oulehla, Jaroš, Smrčka, Sečkář – Myienga, Todvič, Ambrozek, M. Vintr, Hapal – Simr. Trenér: Jan Trousil.

O výsledku rozhodl závěr. V 80. minutě po narážečce do pokutového území Vyškova domácí Jakub Černý proměnil samostatný náběh na brankáře Štěpána Spurného. Ten o dvě minuty poté špatně rozehrál a zkušený Tomáš Selinger ho přeloboval téměř z půlky hřiště do prázdné branky. Prakticky z protiútoku se po samostatné akci prosadil Marek Vintr a minutu před koncem ještě domácí Pavel Drbal neproměnil přísně nařízenou penaltu po zákroku Spurného na Erika Sedláčka. Spurný jeho střelu vykopl.

„Bohužel, v prvním poločase jsme neproměnili dvě čisté šance. Ve druhém kluci to té osmdesáté minuty, kdy jsme dostali první gól, působili také velmi dobře. Tlačili jsme soupeře na jeho půlce, měli jsme tam šance, ale Zádrapa fantasticky vyškrábl na poslední chvíli dva tři góly. Pak přišla jedna úplně nesmyslná situace na levé straně, kdy jsme úplně vyklidili pozice, a soupeř nás z jednoho brejku potrestal. Při druhém gólu přišel nepochopitelný zkrat a střela z půlky a gól do prázdné branky. Než jsme dostali gól mohlo to být úplně naopak, my jsme mohli vést aspoň 2:0,“ komentoval průběh zápasu trenér Vyškova Jan Trousil.

Domácí Slovan se v letní přestávce posílil hlavně o hráče z Blanska, které sestoupilo ze druhé ligy. S Vyškovem sehrál první letní přípravné utkání, přesto ale působil jako sehraný celek, stavějící na pečlivě dodržované taktice.

„Po dovolených jsme pohromadě čtrnáct dnů a minulý víkend nám na poslední chvíli odřekl zápas Lanžhot. Postavili jsme dvě jedenáctky, jednak aby si všichni zahráli, jednak abychom všechny hráče viděli v zápase. Byla to pro nás dobrá prověrka a tom teple to bylo hlavně o tvrdé práci. Vyškov má dobrý tým a hodně kvalitní individuality. Ambrozek, samozřejmě výborný hráč, velice se měl líbil stoper Štěpánek. Sledoval jsem Lukáše Lahodného, jeho výkonnost určitě půjde nahoru. Já na jejich zápasy do Drnovic určitě budu jezdit, jak jsem tam jezdil vždycky, a věřím, že to nebude jen rok, jak v Blansku,“ ujistil spokojený trenér Slovanu Michal Kugler.

Do zahájení FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Duklou Praha na Julisce (sobota 24. 7. v 17.00) sehraje Vyškov ještě dva přípravné zápasy. Ve středu (17.30) ve Zbýšově proti diviznímu Startu Brno a v sobotu v Drnovicích generálku s tradičním účastníkem MSFL Uničovem (10.30). Zatímco dosud trenér Trousil víceméně testoval jednotlivce, ve Zbýšově i v Drnovicích už bude ladit sestavu. Přitom je jisté, že přivítá další posily.

„Musíme pracovat na tom, abychom vytvořené šance začali proměňovat. A potřebujeme doplnit soubojové typy. Po dnešním zápase se taky budeme muset s některými hráči rozloučit. V pondělí se vyřadí čtyři nebo pět kluků, kteří půjdou na hostování. Během příštího týdne by naopak měli dorazit tři hráči z ligových kádrů, s kterými jednáme. Potřebujeme dva stopery a jednoho hráče do středu hřiště. Pro konečný kádr počítám s osmnácti hráči do pole a třemi brankáři,“ naznačil vyškovský lodivod další změny v mužstvu.