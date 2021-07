Dosavadní letní výsledková bilance vyškovských fotbalistů není vůbec lichotivá. Naposledy remíza 0:0 s divizním Startem Brno, před tím čtyři porážky a skóre 2:12. Trenéra Jana Trousila sice slabá střelecká potence trápí, přesto nějaká radikální opatření v tomto směru nechystá.

„Pro tyto hráče jsme se rozhodli, věříme jim, a také, že ve druhé lize budou úspěšní,“ zdůraznil po zápase se Startem vyškovský lodivod.

MFK Vyškov – SK Uničov

Přípravné utkání (generálka na start II. ligy), sobota 17. 7. (10.30), stadion v Drnovicích.

V posledních dnech opustilo klub pět fotbalistů, naopak dotaženy byly příchody posil, včetně Martina Maceje z Teplic. Klub pracuje na příchodu ještě jednoho takového fotbalisty, tedy s prvoligovými zkušenostmi.

Pokud se to povede mohl by se představit již v zítřejším utkání s Uničovem. Naopak chybět bude zraněný Ondřej Vintr.

„Do zápasu bude připravena osmnáctka, jako proti Startu a se kterou počítáme pro mistráky. Především obrana by měla nastoupit tak, jak by hrát měla v lize. Do ofenzívy máme prakticky deset kluků na nějakých pět míst. Tam je aktuální složení základní sestavy volnější,“ naznačil plány do generálky.

Soupeř Uničov byl původně vybírán pro poslední zápas před startem Moravskoslezské ligy, ale i v této situaci je vyškovský lodivod s volbou spokojený.

„Když jsme se bavili o Uničovu, tak jsme nevěděli, že budeme hrát druhou ligu. Ale nakonec jsme se domluvili, že ten zápas odehrajeme a pro mě je Uničov pro generálku výborný mančaft. Dlouhodobě se pohybuje na špici třetí ligy. Tým je pohromadě delší dobu a je tedy hodně sehraný. Dá se čekat, že si proti němu vyzkoušíme to, co bychom pak chtěli hrát na Dukle. Tedy precizní defenzívu s rychlými brejky. A samozřejmě s lepším zakončením, než dosud v přípravácích,“ dodal Trousil.

Důležité bude i to, že se hraje v prostředí, kde MFK bude bojovat o druholigové body. Pro některé nové hráče to bude první kontakt s drnovickým ligovým stadionem. Naopak na návštěvu a po létech i profesionální fotbal se těší vyškovští fanoušci. Pro ně bude na generálku vstup zdarma, ale už si tam budou moci zakoupit permanentku pro druholigovou sezonu. Navíc pro ně klub chystá bonus.

„Permanentky si zájemci budou moci koupit ve stánku přímo na tribuně. Při zakoupení permanentky si mohou vybrat i konkrétní sedačku a na mistrovské zápasy na ní budou mít štítek se svým jménem. Při prvním domácím utkání s Líšní pak jednoho z jejich držitelů vylosujeme a podívá se na utkání anglické Premier League. Dostane zdarma celý zájezd. Vybere si klub a my ho na nějaký zápas dopravíme a zajistíme celý servis, tedy včetně ubytovaní a vstupenky na zápas. A bude to platit pro dvě osoby,“ sdělil šéf klubového marketinku Kryštof Severa.

První zápas FORTUNA.NÁRODNÍ LIGY Vyškovští sehrají v sobotu 24. července odpoledne v Praze na Julisce s Duklou Praha.