„Remíza samozřejmě trochu kazí dojem ze zápasu, ale jinak to byl z naší strany herně jeden nejlepších výkonů v celé sezoně. Od začátku až do konce jsme výborně presovali, nahoře ve třech hráčích. V obou poločasech jsme se dostávali do strašně moc zajímavých situací, hlavně z křídelních prostorů, kde jsme měli velmi dobré náběhy. Ale dobře jsme i kombinovali. Mně se líbil sty hry, jak jsme hráli vysoko a organizovaně. To je nějaké takové vodítko, jak bychom chtěli hrát v příští sezoně. Abychom na nic nečekali a za výsledkem sami šli aktivní hrou,“ zdůraznil kouč MFK.

Jako dlouholetý fotbalový profesionál se stovkami prvoligových startů toho na trávnících zažil hodně, ale přiznal, že pět tyčí v jednom utkání ještě nikdy!

„Kdyby to skončilo naším vítězstvím a možná i o víc gólů, tak by to odpovídalo, ale ty góly jsme prostě nedali. Ale znova říkám, že tohle mně dneska nevadí. I když je to pořád to, co nás sráží těch posledních šest sedm zápasů. Neproduktivní koncovka. Dneska to bylo extrémní, ale tentokrát ty situace kluci řešili dobře, bohužel to končilo na tyčkách a břevnech… Ale určitě to vypovídá, jak jsme byli aktivní. Kdybychom byli nějak zalezlí, tak v životě ty tyčky nemůžeme dát. Byly to krásné vypracované akce a už jsme u nich zvedali ruce nad hlavu, ale odrazilo se to na brankovou čáru, nebo to letělo po ní. Hlavička Fány (František Matys, pozn. red.) v devadesáté minutě do spojnice tyče a břevna a dolů a stejně to není gól. Prostě takový fotbal někdy je,“ ulevil si s úsměvem.

Festival tyčí a břeven sebral Vyškovu dva body. S Duklou Praha remizoval

Po posledním kole pro Vyškov premiérového ročníku ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE nebylo možné alespoň krátce se neohlédnout za jeho průběhem. Ještě než se koplo do balónu byly tu zaručené tipy, že je jen otázkou, kdo doprovodí Vyškov do třetí ligy.

„Po naší oficiální předsezonní tiskovce jsem si na některém webu přečetl doporučení, ať si to užijeme, že je to jen na jeden rok. I to byla ta motivace, která nás hnala, dokázat těm lidem, že jsme schopní udělat dobrý fotbal, tým i klub prakticky bez hráčských a funkcionářských druholigových nebo profi zkušeností,“ připomněl vyškovský kouč.

Přitom názor o jasném sestupujícím nepřevládal jen u veřejnosti, ale i mezi odborníky. Navíc úvodní kola jim dávala zapravdu. Vyškov měl po pěti zápasech jediný bod za domácí remízu s Líšní.

„Jsme spokojení a šťastní, že jsme nenaplnili ty prognózy, které hráči samozřejmě vnímali. Tým jsme skládali postupně a i po těch prvních pěti kolech a jednom získaném bodu jsme od vedení měli důvěru, protože ty zápasy vidělo a hra se všem líbila. Viděli, že máme šance, ale že je neproměňujeme. Spolu s námi vedení věřilo, že se to zlomí. A zlomilo se to v šestém kole. Výhrou 4:0 nad Prostějovem. Kluci si ověřili, že je možné dávat góly a vyhrávat. Přišly Příbram a Žižkov a zase čtyři góly. Začali jsme bodovat, vyhrávali jsme i venku, udělali jsme nějakou bodovou šňůru. Po podzimu jsme měli sedmnáct bodů a chtěli jsme chytit začátek jara. To se nám podařilo, z pěti šesti zápasů deset jedenáct bodů. A to nás zase dostalo do určitého klidu,“ popsal Trousil důležité etapy cesty k záchraně.

I na jaře sice přišly problémy podobné jako na začátku soutěže, ale mužstvo už mělo situaci ve svých rukou a bez větších stresů ji dovedlo k plánovanému cíli.

„Ano, byla tam fáze, kdy jsme přišli na tři kola o Ondru Vintra a nebyli jsme schopni nahradit jeho body. Přestali jsme dávat góly. Potom, a to musím zaťukat na dřevo, se zlepšila defenzíva. Byli jsme přinuceni hru trochu pozměnit a dostávali jsme maximálně jeden gól,“ ocenil obrannou činnost celého mužstva.

Před rokem celý klub prožil hektické léto. Poměrně dlouho se čekalo na potvrzení postupu do druhé ligy. Tak zvládnutý bleskový přechod z amatérského na profesionální statut považuje generální manažer klubu Zbyněk Zbořil za velký zázrak. Trousil upozorňuje, že v této letní pauze to pro nikoho rozhodně nebude jednodušší.

„Nehraje roli kolikátí jsme skončili, ale počinek je velmi dobrý. Ale nesmí v tom být nějaké uspokojení. Dokonce si myslím, že teď nás čeká daleko víc práce, než před tím. Našlápnuto máme, teď je to o tom, jakou práci v nadcházejícím mezidobí odvedeme. Víme, že musíme dovést nějaké nové hráče, aby se kádr znova okysličil. Musíme k mladým dravým klukům přidat i zkušenost, musíme zvýšit intenzitu fyzické přípravy a tak dál. Já věřím, že to zase poskládáme velmi dobře a budeme mít konkurence schopný tým. A v souladu s dlouhodobějšími záměry se budeme chtít se ve druhé lize stabilizovat,“ jen naznačil šéf vyškovské lavičky.