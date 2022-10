„Po vyrovnaném začátku nám samozřejmě Koudym neproměněná penalta hodně pomohla. Kdo ví, jak by se to vyvíjelo, kdyby ji dal. Takto nás to nechalo v relativním klidu. Ta červená karta hrála v náš prospěch už naprosto jednoznačně. Oni šli do deseti a hlavně tohle překlopilo zápas na naši stranu. A nepříjemné pro ně samozřejmě bylo, že se do poločasu neudrželi na té nule,“ shrnul domácí kouč Jan Trousil.

V celkovém hodnocení hledal srovnání s loňským zápasem na stejném trávníku, který Vyškov vyhrál 4:0, když od 31. minutě hrál oslabený o tehdy přísně vyloučeného Davida Kršku.

„My jsme ten zápas nakonec zvládli, takže teď jsme upozorňovali kluky, že i oni budou daleko víc zodpovědnější a že to budou chtít po tom našem vzoru zlomit. Proto jsme chtěli rychle přidat druhou branku, aby se to nekomplikovalo. Jsem rád, že se to podařilo a pak ještě přidat třetí. Takže zápas se uklidnil a i když oni zkorigovali, tak jsme rychle dokázali dát na 4:1. Prostějov ale musím pochválit za to, jakým způsobem hrál v těch deseti. Že to bylo nahoru, že nebetonovali a pořád byli nebezpeční. Měli taky jednu další velkou šanci,“ oceňoval trenér MFK přístup soupeře.

Jeho protějšek a spoluhráč ze Zbrojovky na lavičce hostů Pavel Šustr označil tři zlomové věci stejně, ale naprosto jinak viděl výkon svých svěřenců v oslabení.

„Jestliže chceme takové zápasy zvládat, musíme se vyvarovat takových chyb vzadu. Hlavně mě mrzí druhá půlka. To, že dostaneme strašně laciné góly. Hráče neomlouvá, že jsme byli v deseti. Mrzí mě, že nevyvinou větší úsilí, abychom to zlomili. Dostaneme góly do prázdné branky, jsem opravdu hodně rozzlobený. Upozorňovali jsme hráče, co se musí dělat když nás je o jednoho méně. Tedy uzavírat prostory, vyplňovat ta místa, kde by nás mohlo být o jednoho méně. Nechci být na hráče až moc přísný, ale nezdá se mně, že by to všichni až tak pochopili. Bohužel tím prostřídáním, se to nezměnilo. Dali jsme tam stopera a chceme zápas zlomit, ale najednou nám lítají balony do vápna a nejsme schopni to ubránit. To je prostě špatně,“ ulevil si bezprostředně po zápase někdejší zbrojovácký prvoligový útočník i obránce.

A k vyloučení Píchala jen dodal bez dalšího komentáře: „Pro mě hloupost hráče….“

Hlavní aktér prvního z uvedených a pro jeho tým pro tým smrtících okamžiků Jan Koudelka byl v hodnocení velmi věcný a sportovně sebekritický.

„Co s tím teď můžu dělat, prostě jsem to špatně kopl. Chtěl jsem to narvat nahoru a bohužel jsem to přestřelil. Na to není moc omluva. Možná by ten zápas vypadal jinak, kdybychom vedli 1:0. Takže to ovlivnilo zápas. Tohle beru na sebe, ale těch věcí, co rozhodly bylo víc. Kromě mojí neproměněné penalty, červená karta a gól ve 45. minutě. Pak je těžké proti takovém soupeři hrát v deseti… První poločas jsme neodehráli vůbec špatně, ale tyhle tři věci nás stály zápas,“ zdůraznil třicetiletý boskovický odchovanec i někdejší vyškovský hráč a jako český reprezentant mistr světa a Evropy v malém fotbale.