Takže budete stálým návštěvníkem, třeba s permanentkou?

To ne, permanentku nemám a ani si ji nehodlám pořídit. Ale vzhledem k tomu, že to mám na stadion tři sta metrů a ještě z kopce, tak se na pár zápasů určitě půjdu podívat. Na takové ty zajímavé a důležité. Nebo na mužstva, která znám, nebo se znám s jejich činovníky a hráči.

Je takovým sobotní derby s Líšní?

Ano, to je právě takový zajímavý soupeř, takže zvažuji, že půjdu. Ovšem ještě mně to koliduje s nějakými osobními záležitostmi.

Sledoval jste vzestup fotbalového Vyškova?

Ano a myslím si, že by byla chyba, kdyby Vyškov nabídku postoupit odmítl, protože ta přijde možná jednou za život. Nikdy se tady tak vysoká soutěž nehrála a myslím si, že v každém fotbalistovi a možná i každém funkcionáři by měla být taková ta touha, vůle dostat se výš, zkusit něco nového a náročného. A proto se mně ta jejich odvaha dostat se do profesionálního fotbalu líbí.

Co říkáte na kádr mužstva a těsně prohranému vstupu na Dukle?

Většinu hráčů nějak jednotlivě nebo osobně neznám. Ty starší, jako Klesu a Simra a samozřejmě trenéry, ano. Rozhodně nejsem odborník na vyškovský fotbal (úsměv), ale určitě jsem alespoň částečně sledoval, jak se snažili posílit a že se tam prostřídala spousta lidí. Z toho pohledu přiznávám, že z toho prvního zápasu jsem měl větší obavy. Na úvod Dukla, to bylo moc těžké. Ale myslím si, že ta sestava, která se prakticky rodí za pochodu, tak tam odehrála slušný zápas. Určitě to nebyla žádná ostuda. Takže je to pro ně takové povzbuzení do dalších zápasů.

Je nějaká rada, jak se v těžké proti konkurenci prosadit? Jaké celkové šance dáváte Vyškovu ve druhé lize?

Budou to mít samozřejmě těžké. Jsou pasováni do role kandidáta na sestup, do té škatule mužstev, která by měla mít problémy se záchranou. Přece jen profesionální fotbal chce nějaké zkušenosti, šířku a kvalitu kádru, zázemí, tradici, to všechno oni musí nahradit, něčím jiným. To znamená bojovností, partou, takovou tou fotbalovou poctivostí. Na Dukle tento směr potvrdili. I já si myslím, že budou bojovat o záchranu, ale fandím jim, aby to dopadlo dobře a možná se tak nastartovala nějaká delší úspěšná druholigová éra.

Která prvoligová utkání si vybíráte?

Teď jsem samozřejmě nejezdil nikam, ale dřív a doufám, že i v budoucnosti, některé zápasy zase navštívím. Je to stejné, jako jsem říkal o Vyškovu. Podívám se na nějaká utkání mužstev tady zblízka, ve Zlíně nebo v Olomouci a určitě pojedu na Slovácko. Zvlášť když tam bude hrát Jožka Weber s Karvinou. Jemu já fandím, je to výborný kluk a bydlíme kousek od sebe… Takže kontakt s první ligou se snažím udržovat nejenom u televize, ale i návštěvou pro mě zajímavých zápasů.