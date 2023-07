Po prvním kole se ve fotbalových soutěžích tabulky nedělají, nebo nemá valný smysl je zveřejňovat. Samozřejmě ani vedení po druhém kole pro další vývoj soutěže ještě mnoho neznamená, ale to vyškovské v novém ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY má skutečně a bez nadsázky svoji hodnotu.

Idjessi Yethro Metsoko se uvolňuje ke své druhé brance do sítě Dukly Praha na Julisce. | Foto: Jan Sláma

Svěřenci trenéra Jana Kameníka totiž porazili dva z hlavních kandidátů na postup do první ligy. V minulém kole Příbram doma samozřejmě trochu se štěstím, ale na Dukle se ovšem už prezentovali jako sebevědomý tým, který ví, co chce hrát a jde si za tím.

„Za šest bodů jsem samozřejmě rád, ale soutěž je dlouhá a my máme za sebou jen první dvě kola. Na druhou stranu je potřeba říct, a to jednoznačně, že jsme hráli proti velmi silným soupeřům. Příbrami a Dukle, která minimálně v první půli ukázala velmi vysokou kvalitu. O to jsou ty výsledky a body cennější,“ netajil vyškovský lodivod spokojenost po posledním hvizdu rozhodčí Adámkové na Julisce.

Radost z cenného „skalpu“ slavného klubu mu ovšem nebrání, aby utkání zhodnotil ze všech stran. Tedy i té, která mu ukázala nedostatky.

„Hra má pořád ještě pasáže, se kterými nejsme spokojeni. Obzvlášť v prvním poločase, který nám moc nevyšel. Ve druhém jsme se zvedli a za tu druhou půlku jsme si vítězství zasloužili. Stejné pasáže jsme měli i v prvním utkání s Příbramí. Prostě najednou propadneme, máme hluché místo a nedržíme balón a jednoduše jej ztrácíme. Těchto věcí se musíme vyvarovat a být mnohem kompaktnější. Týmy, které chtějí být úspěšné, si tu svoji výkonnost musí držet celý zápas. My jsme rádi za získané body, ale ve hře stále vidíme věci, které nejsou v pořádku,“ zdůraznil jednačtyřicetiletý trenér.

Konkrétně nebyl spokojený především s pasáží po zvýšení vedení svého týmu na 3:1.

„Tu trochu nervózní koncovku jsme si mohli odpustit. Vedeme 3:1 a chceme zvýšit na 4:1. Když se to nedaří, tak prostě nechceme inkasovat a měli bychom zápas v klidu dohrát. To se nám nepovedlo, protože jsme zbytečně inkasovali na tři dva. Samozřejmě jsme rádi, že zatím zvládáme ty koncovky, na druhou stranu by bylo dobré, kdybychom už ten výsledek v závěru více kontrolovali a nemuseli se bít o každý metr hřiště a měli bychom být na hřišti dominantnější,“ upozornil Kameník.

Herní příspěvky jednotlivců k cennému vítězství nechtěl nějak zvlášť rozebírat a za celkový herní projev ocenil celý tým. Nicméně otázkám na skvělý individuální výkon dvougólového střelce Idjessiho Metsoka se vyhnout nemohl.

„Při prvním gólu stál přesně tam, kde měl stát. Při druhém ukázal individuální kvalitu, když se prosadil jeden na jednoho a z těžké pozice dokázal zakončit. Takže oba dva góly byly velmi dobré a důležité. A pokud tam máte takové hrotového útočníka, tak od něho ty góly a ta čísla prostě očekáváte. Snad mu to vydrží,“ chválil novou akvizici svého týmu.

Vedení ve druholigové tabulce bude MFK Vyškov obhajovat už ve středu, kdy je na pořadu třetí kolo. Na jeho domácí trávník v Drnovicích vyběhne nováček Hanácká Slavia Kroměříž. Hrát se bude od 18.00 hodin.