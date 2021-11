„Tým je hodně mladý, ale mají velice dobře organizovanou hru a hlavně defenzívu. Šéfují to zkušenější hráči, výborný brankář Vejmola a v poli dirigent hry Matúš Lacko. Kdyby se odpočítaly čtyři góly od Zbrojovky, tak by ve dvanácti zápasech dostali jen jedenáct branek, a to vychází míň než jednu na zápas,“ upozornil vyškovský lodivod. Nejméně gólů zatím inkasovaly Zbrojovka a Líšeň. Po dvanácti.

II. liga - F:NL

14. kolo:

FC Vysočina Jihlava

- MFK Vyškov

Pátek 5. listopadu, 18.00 hodin, Městský stadion Jiráskova.

Tabulka:

9. Vyškov 13 5 2 6 25:20 17

12. Jihlava 13 4 4 5 11:15 16

Poslední zápasy:

Vyškov - Chrudim 4:1 (2:0)

Vik. Žižkov - Jihlava 0:0

Ovšem víc než statistika a taktika soupeře Trousilovi dělá starosti stav vlastního týmu. Ten se po zdravotní stránce spíše horší.

„Zase nám vypadl jeden hráč ze základní sestavy z minulého zápasu. O sestavě se rozhodneme až podle aktuálního stavu před zápasem. Vypadá to tak, že pojedeme jen ve čtrnácti lidech. Změny tam určitě budou, protože nám chybějí krajní hráči, a tak někdo nebude hrát na svém postu. Já ale věřím, že to kluci zvládnou, koneckonců jsme na to zvyklí vlastně už od začátku sezony,“ ujistil Trousil.

Ten potvrdil, že v brance bude opět Štěpán Spurný a že návrat Marka Vintra zřejmě nepřichází v úvahu, i když už začal lehce trénovat. Jihlava v tabulce ztrácí na Vyškov jeden bod a hosté si přejí, aby to minimálně tak zůstalo. Spíše však bodový unik. Prosadit se chtějí svou produktivní útočnou hrou.

„Jejich předností je především ta defenzíva, ale na druhou stranu moc gólů nedávají. Pro nás tedy je jednoznačný úkol být co nejvíc nebezpeční dopředu, po každém zisku balónu hrát tu hru, co hrajeme, a především se musíme pokusit dát jim co nejrychleji gól. A samozřejmě nesmíme v obraně dělat chyby, protože při tom, že oni moc nedostávají by inkasovaná branka byl moc nepříjemná,“ sdělil Trousil.

Zápas v Jihlavě se bude hrát v 18.00 hodin při umělém osvětlení. Přestože z MFK týmu si pod reflektory zahráli jen jednotlivci, hosté to za nějakou výhodu Jihlavanů nepovažují.

„Na to jsme se speciálně nepřipravovali, ale o to nejde. Ze svých zkušeností mohu potvrdit, že pod světly ty zápasy mají zvláštní, a takový fotbalovější náboj. A Jihlava navíc má pěkný stadionek. Myslím si, že ta světla fotbalu spíš prospějí a že se kluci těší i na tento zážitek,“ je přesvědčený kouč MFK.