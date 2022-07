II. liga - F:NL

1. kolo:

MFK Vyškov – MFK Chrudim

Sobota 30. července, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

„V době covidu jsem do Vyškova nechtěl jezdit. Teď jsem přijel ujistit se, že je všechno tak, jak má být. Jsem spokojený, naše mužstvo bude ve druhé lize konkurenceschopné. Jsme malý klub, ale máme velké ambice. Chceme hrát vysoko a co nejdříve taky o postup do první ligy. Ta jízda začíná dnes. Vím, že je to odvážné, a také, že plánovat sportovní úspěch je ošidné, ale nemůžeme si dávat jiný cíl,“ zdůraznil nejvyšší klubový šéf.

Z dalšího průběhu pak vyplynulo, že svůj klub by mezi elitou rád viděl už do dvanácti nebo čtyřiadvaceti měsíců.

„Věřím, že budeme hrát v horní polovině tabulky a po podzimní části pak upřesníme cíle pro jaro,“ naznačil první zástupce majitele klubu, předseda správní rady Martin Chalupecký.

Mnohem lepší průběh letní přípravy i doplňování mužstva potvrdil i trenér Trousil.

„Mnozí kluci loni v podstatě nevěděli do čeho jdou. Dnes už vědí, co to obnáší a bylo to vidět i v zápasech letní přípravy. Minulý rok, když jsme hráli s prvoligovým mančaftem, tak jsme byli v roli obětních beránků a čekali jsme jen na to, kolik dostaneme gólů. Tým jsme skládali postupně a překotně. Teď už to bylo jiné. Prvoligistům jsme byli rovnocenným soupeřem. To nám dodává přesvědčení, že pracujeme kvalitně a že jsme na jiné startovní čáře. Věřím, že odstartujeme mnohem lépe než loni, kdy jsme po pěti kolech měli jen jeden bod. Kluci jsou po kondiční a i mentální stránce připravení dobře,“ je přesvědčený vyškovský lodivod.

Za klad vedení klubu označilo i to, že zůstal základ mužstva, které druhou ligu poměrně v klidu zachránilo.

„Snažili jsme se udržet kluky, které potřebujeme a doplnit je o hráče ve věku pětadvacet až sedmadvacet let. Proto přišli třeba Weber nebo Krška. Měli jsme slabší střední generaci, a proto jsme prodloužili smlouvy těmto našim hráčům jako Lahodnému či Němečkovi. Myslím, že v tomto směru je mužstvo poskládané dobře, ale stejně to ještě není konečná podoba kádru, jakou si představujeme. V hledáčku máme další posily,“ sdělil generální manažer klubu Zbyněk Zbořil.

MFK - kádr podzim 2022



Brankáři: Antonín, Kinský, Filip Jícha, Adam Kvapil.

Obránci: Pavol Ilko, František Matys, David Němeček, Jiří Oulehla, Dweh Sampson, Filip Štěpánek.

Záložníci: Bakr Abdellaoui, Alexis Alegue, Tomáš Cabadaj, Adama Fofana, Bienvenue Kanakimana, Michal Klesa, David Krška, Barnabáš Lacík, Lukáš Lahodný, David Moučka, Gumnok Thon Lual Dani, Tomáš Weber, Alassane Traore.

Útočníci: David Kratochvíla, Alioune Ndour, Ondřej Vintr.

Realizační tým: Jan Trousil (trenér), Josef Mazura (asistent), Rostislav Horáček (asistent - trenér brankářů), Martin Neděla (vedoucí mužstva).

Přišli: Filip Jícha (Uh. Brod), Adam Kvapil (Prostějov), Dweh Sampson (Olier Monrovia), Bakr Abdellaoui (bez angažmá), Alexis Alegue (bez angažmá), Adama Fofana (hostování Vejle BK), Tomáš Weber (Třinec), Alassane Traore (bez angažmá), David Kratochvíla (hostování Slovácko), Alioune Ndour (Haugesund).

Odešli: Tomáš Langer (Hodonín), Štěpán Spurný (Hranice n. M.), Martin Sehnal (konec smlouvy), Karel Jaroš (hostování Blansko), Dan Jambor (hostování Kroměříž), Jaromír Srubek, Martin Sedlák, Joe Ackroyd, Ethan Dobbelaere, Jaroslav Harušťák, Marko Medovič, Radim Olšanský (všichni konec hostování).

V širším kádru má MFK pětadvacet hráčů, ale aktuálně nachystaných pro úvodní utkání nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zítra dopoledne v Drnovicích proti Chrudimi je podle trenéra Trousila sedmnáct lidí do pole a dva brankáři. Jsou tam zranění a mladé hráče bude klub ještě testovat v B týmu.

„Jednali jsme s mnohem více vytipovanými hráči, ale z různých důvodů sem nepřišli. Takže stále pracujeme na posílení o dva tři hotové hráče. Vzhledem k naznačeným cílům tu musí být i odpovídající kvalita.Teď na Chrudim nás zůstalo sedmnáct a na jednoho tedy vyjde černý Petr a nepůjde ani na lavku. Chrudim jsme loni doma porazili 4:1, ale mám dojem, že jarní část buď vyhrála, anebo byla v tabulce hodně vysoko. Prohráli snad jediné utkání a dostávali málo gólů. Jak jsem je teď sledoval, zůstalo mužstvo prakticky pohromadě, takže to bude velice nepříjemný soupeř. Na druhou stranu v přípravných zápasech už góly dostávala, takže zranitelná určitě je. Ty skulinky musíme najít a využít. Budeme chtít prosadit se vlastní hrou, nebudeme na nic čekat a hrát aktivně nahoru,“ ujistil Trousil.

Domácí zápasy i ve druhém ročníku druhé nejvyšší soutěže Vyškovští odehrají na stadionu v Drnovicích. Zbořil ujistil, že proběhly jeho další technické úpravy a vylepšení. Spolu s přítomným starostou města Vyškova Karlem Jurkou potvrdili, že klub a město spolu přemýšlejí o možnostech návratu MFK do Vyškova. Takové plány ovšem nemají jen sportovní stránku, ale i ekonomickou a realizace určitě bude finančně i časově mimořádně náročná.

„Záchranou druhé ligy jsme splnili svůj loňský cíl. Respektuji, že druhá sezona bývá pro nováčka těžší, ale troufám si říct, že letos jsme nachystaní lépe. Ale je to sport, takže do toho jdeme sice s vyššími plány, ale opět i s pokorou,“ zdůraznil klubový manažer.